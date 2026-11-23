صعّدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تحركها الدبلوماسي على خلفية الهجمات التي طالت سفناً في المياه الليبية قبالة بنغازي، ورفعت شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مطالبة بتحقيق دولي يكشف ملابسات الحادثين ويحدد الجهات المسؤولة عنهما، محذرة من تداعياتهما على سيادة البلاد وأمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي.



ووجّه رئيس الحكومة أسامة حماد، اليوم (الإثنين)، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، تضمنت عرضاً للوقائع والمعلومات المتوافرة بشأن تعرض سفينة روسية كانت راسية في قاعدة بنغازي البحرية لهجوم، إلى جانب حادث استهداف سفينة شحن مالطية قبالة السواحل الليبية.



وأكدت الحكومة أن الحادثين يمثلان تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية، وينطويان على مخاطر تتجاوز حدود ليبيا، مطالبة بإجراء تحقيق دولي «جاد وشفاف» لتحديد المسؤولين ومساءلة المتورطين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.



وشددت على حق ليبيا الكامل، وفقاً للقانون الدولي، في حماية سيادتها وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية، وصون أمنها الوطني، واتخاذ الإجراءات المشروعة للدفاع عن مصالحها وحماية مقدراتها.



زيلينسكي يعلن مسؤولية كييف



وجاء التحرك الليبي بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن الهجمات التي استهدفت سفناً روسية قبالة بنغازي، مؤكداً أن العملية نُفذت باستخدام 7 زوارق مسيّرة أوكرانية الصنع.



وقال زيلينسكي إن الهجوم أسفر عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري» وتدمير مروحية من طراز «كا-27»، فضلاً عن استهداف سفينة الشحن الروسية «أنجارا»، التي اتهم موسكو باستخدامها في نقل الأسلحة.



ونشر الرئيس الأوكراني تسجيلاً مصوراً للعملية، موضحاً أنه تلقى إحاطات بشأن مراحل تنفيذها ونتائجها، وأن القوات الأوكرانية حققت الأهداف المحددة رغم محاولات القوات الروسية التصدي للهجوم. وأكد استمرار العمليات الأوكرانية في المناطق البحرية التي تستهدف المصالح الروسية، رداً على الهجمات الروسية.



موسكو تدرس الرد



وكان السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين قد اتهم أوكرانيا بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت السفن في بنغازي، معلناً أن موسكو تدرس خيارات الرد. كما اتهم كييف بمحاولة نقل الحرب إلى دول أخرى، موجهاً اتهامات لدول غربية بتوفير دعم لوجستي واستخباراتي للعمليات الأوكرانية.



وسبق أن رجحت التحقيقات الأولية للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تعرض سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي لهجوم بمركبات مسيّرة، مشيرة إلى أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في الميناء للتزود بالوقود والمؤن، بموجب اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين الجانبين.



وأعلنت الحكومة فتح تحقيق شامل في الحادث، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابساته ويحدد الجهة المسؤولة عنه.



من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات قبالة السواحل الليبية، مطالبة بتحقيق فوري ومستقل وشفاف، ومحذرة من جر البلاد إلى صراعات خارجية، ومؤكدة أن ليبيا لا تستطيع ولا ينبغي أن تتحول إلى ساحة معركة لحروب الآخرين.



وفي السياق، أفادت مصادر طبية بإصابة 10 أشخاص، بينهم روس وليبيون، بجروح طفيفة جراء الهجمات، موضحة أنهم تلقوا العلاج في مدينة بنغازي.