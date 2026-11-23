اتهمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، مليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ حملة اختطافات واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري طالت 450 مدنياً في أرياف محافظة تعز خلال شهرين، محذرة من تصاعد الانتهاكات بحق السكان، وسط مخاوف من حملات تجنيد إجباري دفعت بعض الأسر إلى النزوح من مناطقها.



وقالت الرابطة، في تقرير حقوقي جديد، اليوم (الإثنين)، إنها وثقت 279 حالة اختطاف وإخفاء قسري خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ171 حالة في سبتمبر، ليبلغ إجمالي الحالات الموثقة خلال الشهرين 450 حالة، في مؤشر على اتساع نطاق الحملة التي تستهدف المدنيين في ريف تعز.



وأوضحت أن حالات الاختطاف المسجلة خلال أكتوبر توزعت على عدد من المديريات والمناطق، تصدرتها بني يوسف والصلو بـ101 حالة، تلتها سامع بـ46 حالة، والمعافر بـ35، والمواسط بـ38، والمسراخ بـ24، وجبل حبشي بـ15، والشمايتين بـ12، ومقبنة بـ4، وصالة وشرعب بحالتين لكل منهما.



وأكدت الرابطة أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للانتهاكات، إذ تقتصر على الحالات التي تمكنت من الوصول إليها وتوثيقها، مرجحة أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير، في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، فضلاً عن خشية أسر الضحايا من الإبلاغ خشية تعرضها للملاحقة.



وأشارت الرابطة إلى أن المليشيا شنت حملات مداهمة واقتحام للمنازل والقرى، وتنفيذ عمليات اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق المدنيين، عقب عمليات عسكرية شهدتها مناطق ريف تعز، معتبرة أن هذه الممارسات تثير مخاوف واسعة بين السكان، خصوصاً مع جمع بيانات الأهالي ومداهمة منازلهم.



وحذرت من أن هذه الإجراءات تعزز مخاوف المدنيين من الاستهداف أو إخضاعهم للتجنيد الإجباري، مشيرة إلى أن حالة الخوف دفعت بعض الأسر إلى مغادرة مناطقها والنزوح بحثاً عن الأمان.



وحمّلت الرابطة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين والمخفيين قسراً، مطالبة بوقف حملات الاختطاف فوراً، والإفراج عن جميع المحتجزين، والكشف عن مصير المخفيين وأماكن احتجازهم.



ودعت الرابطة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ووقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددة على ضرورة تحييد ملف المختطفين والمخفيين قسراً عن أي مقايضات أو مساومات سياسية.