أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، اليوم (الإثنين)، أن الاتفاق الجديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفتح آفاقاً حقيقية لجعل العقد القادم أفضل من العقد الذي عاشته البلاد، مؤكداً أن الاتفاق يمثل محطة مهمة لإنهاء عقد من التباعد والانقسام وتعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين.

وقال بورنهام، خلال عرضه الاتفاق أمام مجلس العموم البريطاني، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في بروكسل (الجمعة) الماضية يمنح بريطانيا فرصة لبناء علاقة أكثر إيجابية وبنّاءة مع أقرب جيرانها وأكبر أسواقها، مشيراً إلى أن الاتفاق يمثل «لحظة فارقة» في مسار العلاقات بين الجانبين.

وأضاف رئيس الوزراء أن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل الجمعة يتيح فرصة حقيقية لأن يكون العقد القادم أفضل لبريطانيا من العقد الذي عشنا خلاله»، مضيفاً أن «القدرة على وضع حد لعقد من التراجع والانقسام باتت بأيدينا».

وانتقد بورنهام تداعيات اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه أضر بالنمو الاقتصادي وزاد الضغوط على تكاليف المعيشة والأعمال، كما لم يحقق الوعود المتعلقة بفرض مزيد من السيطرة على ملف الهجرة.

وأكد أن الاتفاق الجديد يستهدف خفض تكاليف التجارة وتخفيف الأعباء عن الشركات والمستهلكين، وتعزيز التعاون في ملفات الطاقة والهجرة غير النظامية، لافتاً إلى أن العلاقة الأكثر إيجابية مع الاتحاد الأوروبي ستساعد على إنعاش الاقتصاد وخفض فواتير الطاقة وتكاليف المعيشة.

وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد توصلا، (الجمعة) الماضية، إلى اتفاقات تشمل تسهيل تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، وربط نظامي تداول الانبعاثات الكربونية، وإتاحة فرص التنقل والعمل والدراسة للشباب، في إطار مساعي إعادة بناء العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد قبل عشر سنوات.