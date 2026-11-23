رصدت القوات المسلحة اليمنية إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن يسقط في مدينة ذمار، في حادثة تكشف مخاطر الصواريخ التي تطلقها مليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في مختلف المحافظات.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الإثنين)، إن القوات رصدت إطلاق الصاروخ من صعدة باتجاه عدن، موضحاً أنه سقط في مدينة ذمار، مؤكداً أن الحادثة تعكس امتداد مخاطر الصواريخ الباليستية الحوثية إلى مختلف المناطق اليمنية، دون تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.



وأضاف النزيلي، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أن هذه الممارسات تعكس استهتار المليشيا الحوثية بأرواح اليمنيين، مشدداً على أن استخدام الصواريخ الباليستية يعرّض حياة المدنيين للخطر في مختلف أنحاء البلاد.



صواريخ حوثية تحصد أرواح المدنيين

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة حوادث سقوط صواريخ باليستية حوثية على مساكن وسيارات ومحلات تجارية ومزارع مدنية، بعد فشلها في بلوغ أهدافها أو عودتها إلى مناطق داخلية عقب إطلاقها. وشملت هذه الحوادث استهداف قرية في بني حشيش شرق صنعاء، ومقتل وإصابة عدد من المزارعين، إلى جانب سقوط صواريخ على قرى سكنية في محافظتي تعز وإب، ما تسبب في تدمير مسجد ومقتل عدد من المصلين داخله.



استهداف المسافرين على طريق تعز – عدن

وفي سياق التصعيد ضد المدنيين، قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الساعات الماضية، سيارات تقل مسافرين في منطقة هيجة العبد بمديرية المقاطرة في محافظة لحج، على الطريق الرابط بين تعز وعدن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفقاً للمعلومات الواردة.



ويأتي الاستهداف في ظل استمرار القيود والهجمات التي تطال الطرق الحيوية المؤدية إلى مدينة تعز، وما تسببه من مخاطر على المسافرين وحركة الشاحنات والإمدادات، في وقت تتواصل فيه معاناة السكان جراء الحصار المفروض على المدينة.