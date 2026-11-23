في جريمة جديدة تكشف استخفاف الإرهابيين الحوثيين بأرواح المدنيين، استهدفت المليشيا، اليوم (الإثنين)، شاحنات نقل وباصات ركاب مدنية في منطقة سيلة هيجة العبد بمديرية المقاطرة، على الطريق الرابط بين طور الباحة والمقاطرة بمحافظة لحج، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المسافرين.



وأدانت السلطة المحلية بمحافظة لحج الهجوم، واصفة إياه بالجريمة الإرهابية الجبانة والغادرة، مؤكدة أن استهداف وسائل النقل المدنية والأطفال والمسافرين في أحد أهم الشرايين الحيوية الرابطة بين المحافظات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويعكس نهج المليشيا القائم على استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وقالت السلطة المحلية، في بيان، إن هذه الجريمة تأتي امتداداً لسجل مليشيا الحوثي الإجرامي وتصعيدها المستمر ضد الأعيان المدنية في محافظات لحج وعدن وتعز، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، واستخفاف بالأعراف الدينية والقبلية.



وأكدت السلطة المحلية التزام الدولة برعاية المصابين وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم، محمّلة مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الهجوم وتداعياته، وما يشكله من تهديد مباشر لأمن الطرق الحيوية وسلامة المسافرين.



ودعت السلطة المحلية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، إلى مغادرة دائرة الصمت والتحرك العاجل لتوثيق هذه الجرائم وإدانتها، والعمل على توفير حماية فورية للمدنيين والأطفال، ومحاسبة قيادات مليشيا الحوثي على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني.