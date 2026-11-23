أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن استقرار العراق يمثل ركناً أصيلاً للأمن القومي العربي، مجدداً دعم مصر الكامل لسيادة العراق ووحدته والحفاظ على مقدرات شعبه، ومشدداً على أن أمن الدول العربية واستقرارها ووحدة أراضيها أولوية مصرية، في ظل التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة.



وشدد السيسي على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، ورفض أي محاولات للمساس بأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول العربية والإفريقية المشاطئة له.



جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال استقباله، اليوم (الإثنين)، رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى مصر منذ توليه مهام منصبه، حيث عقد الجانبان مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل احتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.



السيسي يستقبل رئيس وزراء العراق



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن السيسي رحب بالزيدي في زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، مؤكداً عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة مواصلة العمل على تنميتها والارتقاء بها في مختلف المجالات، والبناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وترجمتها إلى خطوات عملية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.



وجدد الرئيس المصري موقف القاهرة الداعم للعراق في صون سيادته ووحدته ومقدرات شعبه، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن استقرار العراق يمثل ركناً أساسياً في منظومة الأمن القومي العربي.



من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومثمناً الدعم المصري لأمن العراق واستقراره، والجهود التي تبذلها القاهرة لخفض التوترات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة.



وأكد الزيدي تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور السياسي مع مصر، بما يسهم في منع تجدد التصعيد الإقليمي، فيما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والاستثمار والتجارة والتعاون العسكري.



اللجنة العليا المصرية العراقية.. دفع التعاون إلى مرحلة جديدة



وأشار متحدث الرئاسة المصرية إلى أن المباحثات شهدت تأكيداً مشتركاً على أهمية البناء على نتائج الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي استضافتها مصر برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في ظل التطور المتنامي للعلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي بين القاهرة وبغداد.



وأعرب السيسي عن اعتزاز مصر باستضافة هذه الدورة، مشيداً بالانتظام الدوري لانعقاد اللجنة بالتناوب بين البلدين، باعتباره انعكاساً للإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون.



وأكد الرئيس أن المباحثات مع رئيس الوزراء العراقي تناولت مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وشهدت توافقاً على ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تحقق تطلعات الشعبين نحو التنمية والتقدم والرخاء، مع تعزيز آليات التشاور السياسي لمواجهة التحديات المتشابكة التي تشهدها المنطقة.



القضية الفلسطينية.. مطالب مصرية بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة



وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أوضح السيسي أن المباحثات تناولت مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والتزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام.



وشدد الرئيس المصري على أهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر إلى قطاع غزة، والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.



كما أكد ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق، وفي مقدمتها استكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من ممارسة مهامها المؤقتة من داخله، فضلاً عن نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.



وشدد السيسي على أن هذه الخطوات تمثل مساراً ضرورياً للوصول إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.



اليمن والملاحة البحرية.. تحذير من تهديد أمن المنطقة



وتطرقت المباحثات المصرية العراقية إلى تطورات الأزمة اليمنية، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف مسار التسوية السياسية الشاملة والمستدامة، بما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.



كما شدد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي.



وأكد الجانبان رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بحرية الملاحة أو تهديد أمنها في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، لما تمثله هذه الممارسات من مخاطر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.



وفي هذا السياق، أكد السيسي أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول العربية والإفريقية المشاطئة له، دون غيرها، بما يعكس أهمية دور هذه الدول في حماية الممرات البحرية الإستراتيجية وصون مصالح شعوبها.



الأمن المائي.. تنسيق مصري عراقي لمواجهة ندرة المياه



كما تناولت المباحثات ملف الأمن المائي، كون مصر والعراق دولتين من دول المصب، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق وأطر التعاون لمواجهة تحديات ندرة المياه والتصحر.



وأكد السيسي ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود، ورفض الإجراءات الأحادية، مع الالتزام بمبادئ التعاون والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.



وفي ختام كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، جدد الرئيس المصري ترحيبه برئيس الوزراء العراقي، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين والأمة العربية، ومتمنياً للعراق دوام الخير والازدهار.