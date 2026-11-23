تواصل القوات المسلحة اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية وإسناد طيران تحالف دعم الشرعية، تنفيذ عملياتها القتالية ضمن عملية «فجر اليمن»، مستهدفة مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها في مختلف الجبهات، ومحبطة محاولات تسللها، وسط خسائر متزايدة في صفوفها وعتادها.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الإثنين)، إن القوات المسلحة تواصل هجماتها على مواقع المليشيا في مختلف الجبهات، وتتصدى لمحاولات تسلل عناصرها، مكبدة إياها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأوضح النزيلي أن القوات المسلحة نفذت، خلال الساعات الماضية، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، 647 عملية استهداف، توزعت بين 16 غارة جوية، و545 عملية بمدفعية الميدان، و36 عملية بالطيران المسيّر، و50 عملية بالراجمات، واستهدفت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها وتحركاتها، وأسفرت عن تحييد 122 من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب 56 آلية ووسيلة قتالية.



وفي تعز، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جريمة جديدة ارتكبتها المليشيا بحق المدنيين، تمثلت في إطلاق صاروخ باليستي على قرية كحلان بمنطقة الأقروض، سقط على منزل أحد المواطنين، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى إصابة امرأة برصاص قناص تابع للمليشيا في المنطقة ذاتها.



وأضاف النزيلي أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تواصلان التصدي لهجمات المليشيا على مدينة تعز وريفها، وتمكنتا من إحباط محاولات تسلل وإسقاط طائرة مسيّرة انتحارية، فيما استهدف الطيران الحربي تجمعات المليشيا وآلياتها في أكثر من جبهة.



وفي مأرب، أكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تصدت لمحاولات تسلل حوثية وأجبرت عناصر المليشيا على الفرار، بالتزامن مع استهداف تجمعاتها وتحركاتها وتحصيناتها، وإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها.



وأشار النزيلي إلى استمرار التعامل مع تحركات المليشيا ومصادر نيرانها في جبهات الضالع ولحج وشبوة وحجة، مؤكداً تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.



وحمّل المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين ومنازلهم بالصواريخ الباليستية وأعمال القنص، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ومؤكداً أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب.



وشدد العقيد الركن ماجد النزيلي على أن القوات المسلحة ماضية في عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة، وفي مقدمتها كسر الحصار عن تعز وحماية سكانها، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.