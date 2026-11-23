سجل الجيش الإسرائيلي أعلى عدد من حالات الانتحار بين الجنود والضباط منذ 16 عاماً، مع وفاة 23 عسكرياً في الخدمة الفعلية منذ بداية 2026، في مؤشر جديد على تداعيات الحرب الممتدة على الصحة النفسية للقوات.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الحصيلة الحالية هي الأعلى منذ عام 2010، في ظل تصاعد الضغوط النفسية الناجمة عن الحرب وتعدد فترات الخدمة العسكرية، لا سيما في صفوف قوات الاحتياط التي شاركت في العمليات على جبهات مختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 17 عسكرياً آخرين ممن خدموا في القوات النظامية أو الاحتياط خلال الحرب انتحروا هذا العام بعد مغادرتهم الخدمة الفعلية، ما يسلط الضوء على امتداد الأزمات النفسية التي يعاني منها بعض العسكريين إلى ما بعد انتهاء مهامهم.

*تصاعد حالات الانتحار منذ اندلاع الحرب*

وتكشف الأرقام عن مسار تصاعدي في حالات الانتحار داخل الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، إذ سجل الجيش 7 حالات خلال الفترة من 7 أكتوبر وحتى نهاية العام ذاته، ثم ارتفع العدد إلى 21 حالة في 2024، و22 حالة في 2025، وصولاً إلى 23 حالة منذ مطلع العام الحالي.

وتأتي هذه الأرقام مقارنة بمتوسط بلغ نحو 12 حالة انتحار سنوياً خلال العقد الذي سبق الحرب، بما يعكس تغيراً في الاتجاه الذي شهدته معدلات الانتحار داخل المؤسسة العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

ولا تقتصر المؤشرات على العسكريين في الخدمة الفعلية، إذ سجلت إسرائيل أيضاً حالات انتحار بين أفراد خدموا خلال الحرب ثم عادوا إلى حياتهم المدنية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة منظومة الدعم النفسي على متابعة العسكريين بعد انتهاء خدمتهم، خصوصاً من خاضوا تجارب قتالية قاسية.

*ضغوط الحرب وتداعياتها النفسية*

ويرتبط تصاعد المخاوف بشأن الصحة النفسية للجنود بطول أمد الحرب، وتكرار استدعاء قوات الاحتياط، والتعرض لمشاهد القتال والخسائر البشرية، فضلاً عن الضغوط الشخصية والاجتماعية التي يواجهها العسكريون خلال فترات الخدمة وبعد عودتهم إلى الحياة المدنية.

وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد أشارت إلى اتساع دائرة المصابين باضطرابات نفسية مرتبطة بالحرب، بما في ذلك أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق، مع تزايد الطلب على خدمات العلاج النفسي وإعادة التأهيل.

وأفادت تقارير بأن بعض الجنود الذين انتحروا خلال العام الحالي لم يسبق لهم طلب مساعدة نفسية قبل وفاتهم، فيما ارتبطت حالات أخرى بتجارب قتالية صعبة أو بفقدان أفراد من العائلة والأصدقاء خلال الحرب، الأمر الذي يعكس تعدد العوامل المؤثرة في الأزمة النفسية داخل المؤسسة العسكرية.

*تحذيرات من تداعيات طويلة الأمد*

وحذر مختصون في الصحة النفسية من أن آثار الحرب قد تستمر لسنوات بعد توقف العمليات العسكرية، خصوصاً لدى جنود الاحتياط الذين يتنقلون بصورة متكررة بين ساحات القتال وحياتهم الأسرية والمهنية.

ويرى خبراء أن مرحلة ما بعد الحرب قد تحمل تحديات نفسية إضافية، إذ تتراجع حالة التعبئة والالتفاف حول الأحداث العسكرية، بينما يواجه الأفراد بصورة أكثر مباشرة آثار الصدمات والفقد والإرهاق المتراكم، وهو ما قد يزيد الحاجة إلى برامج علاج ومتابعة طويلة الأمد