كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يعتزم إجراء تغييرات لترتيب القيادات الأمنية ورفع مستوى التنسيق. ونقلت قناتا «العربية والحدث»، اليوم (الإثنين)، عن المصادر قولها: إن التغييرات تشمل قيادات بوزارة الداخلية وجهاز المخابرات.



وكان الزيدي أنهى في نهاية أكتوبر تكليف حميد الشطري من رئاسة جهاز المخابرات الوطني. وتولى إدارة الجهاز مؤقتاً لحين تكليف مدير جديد.



وأبلغت مصادر ديوان رئاسة الحكومة العراقية «عكاظ»، أن الزيدي يدرس أيضاً إعفاء وزير النفط باسم العبادي من منصبه، على خلفية الكشف عن عمليات سرقة وتهريب للنفط في عدد من المدن العراقية، بالتزامن مع توجه حكومي لإلغاء وزارة النفط ودمجها مع وزارة الكهرباء تحت مسمى «وزارة الطاقة».



وحسب المصادر، فإن الزيدي يبحث مع فريقه الخاص إعفاء وزير النفط الحالي، بسبب عدم اتخاذه إجراءات أو كشفه عن عمليات سرقة وتهريب النفط التي ظهرت في مدن عراقية مختلفة.



وتواجه السلطات العراقية منذ سنوات شبكات لسرقة وتهريب النفط الخام ومشتقاته، تتنوع أنشطتها بين الاعتداء على خطوط الأنابيب، والتلاعب بكميات الوقود المدعوم، ونقل المنتجات النفطية خارج القنوات الرسمية، فضلاً عن شبهات تتعلق بالتلاعب بوثائق الشحن والتصدير.



وشهدت محافظات عدة، بينها البصرة وذي قار والمثنى ونينوى وبابل والنجف، عمليات أمنية أسفرت عن ضبط صهاريج وأنابيب غير قانونية ومواقع لتخزين النفط، واعتقال متهمين بينهم منتسبون إلى جهات أمنية، وفق بيانات وتحقيقات رسمية.



وطبقاً للمصادر، فإن رئيس الوزراء يعمل على مقترح لإلغاء وزارة النفط ودمجها مع وزارة الكهرباء، لتشكيل وزارة جديدة باسم وزارة الطاقة، على أن يتولى حقيبتها وزير الكهرباء الحالي علي سعدي وهيب.



وأفصحت المصادر، أن الزيدي طرح المقترح على عدد من قادة الإطار التنسيقي، وحظي بدعم بعضهم، مقابل تحفظات واعتراض من رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، باعتبار أن وزارة النفط من الحصص الوزارية العائدة إلى ائتلافه.



من جانبه، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم (الإثنين)، استرداد 5 مليارات دينار عراقي في جريمة احتيال مالي.



وقال في بيان له، نقلاً عن القاضي المختص بمحكمة تحقيق الكرخ الثانية، إن عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري، في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد. وأضاف أنه تم استرداد المبلغ من ثلاث شركات مخالفة للقانون، حاولت الحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلد بطرق احتيالية، وأن الإجراءات القضائية والتحقيقات الدقيقة التي أجرتها المحكمة أسفرت عن استعادة هذا المبلغ.