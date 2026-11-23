في أول زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رسمي رفيع، أجرى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مجحادثات في القاهرة، اليوم (الإثنين)، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية.

وبحث الجانبان التطورات الراهنة في المنطقة والتنسيق بين البلدين بشأن الحلول الدبلوماسية لاحتواء الأزمة. وأوضح أن الزيارة ستشهد مباحثات بين رئيس الحكومة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مجالات التعاون الثنائي وتوقيع مذكرات التفاهم، ضمن أعمال اللجنة العراقية المصرية المشتركة.



ويزور الزيدي مقر جامعة الدول العربية ويلتقي أمينها العام والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء لبلورة وتطوير مناخات العمل العربي المشترك.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن من المقرر أن يبحث الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي، سبل تعميق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.



وأضاف أن المباحثات بين الجانبين تشمل تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.



وبحثت اللجنة العليا العراقية المصرية، في مقر وزارة الخارجية المصرية، (الإثنين) تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



وذكرت الخارجية العراقية في بيان أنه "عُقدت في مبنى الخارجية المصرية أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية، بمشاركة الخبراء وكبار المسؤولين من كلا البلدين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات".



وأكد الجانبان أهمية تفعيل آليات التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، وتوسيع نطاقه ليشمل مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، بما يعزز التكامل والتنسيق المشترك ويحقق المصالح المتبادلة للدول الثلاث.



واتفق الجانبان على عقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة العراقية المصرية في العاصمة بغداد، فيما يُنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي جرى التوافق بشأنها خلال اجتماعات الخبراء، تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ وتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين.