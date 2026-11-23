تصاعدت المواجهات العسكرية في محافظة تعز، مع تنفيذ الجيش اليمني غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية وطرق إمداد لمليشيا الحوثي في عدة محاور، بالتزامن مع الكشف عن اعترافات مصورة للقيادي العسكري في «حزب الله» اللبناني هيثم علي الطبطبائي، تتضمن تفاصيل عن دوره في تدريب الحوثيين وتطوير قدراتهم العسكرية بتكليف من قيادة الحزب.



وأفادت مصادر يمنية بتنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع وتحركات للمليشيا في محاور متفرقة بمحافظة تعز، ضمن عمليات تستهدف إضعاف قدراتها العسكرية وقطع خطوط إمدادها وتعزيزاتها. وشملت الضربات مناطق المعينة غرب جبهة الشقب، ويفرس في مديرية جبل حبشي، والنجادة في مديرية صبر الموادم، وسط تصاعد المواجهات على الجبهتين الغربية والجنوبية الشرقية.



وتمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من إحباط محاولات تسلل وهجمات حوثية في محيط معسكر المطار القديم وجبل هان غرب المدينة، وأجبرت العناصر المهاجمة على التراجع، فيما تواصلت الاشتباكات في جبهات جنوب شرقي المحافظة.



اعترافات تكشف 3 عقود من التدخل



وفي إدانة جديدة لحزب الله، بثت قناة «الميادين» تسجيلاً مصوراً للقيادي العسكري الراحل في حزب الله هيثم علي الطبطبائي، كشف فيه تفاصيل مبكرة عن العلاقة العسكرية بين الحزب ومليشيا الحوثي، مؤكداً أن الأمين العام السابق للحزب عباس الموسوي كلفه باستقبال مجموعة من الشباب الحوثيين الذين وصلوا إلى لبنان مطلع تسعينيات القرن الماضي، والإشراف على تدريبهم عسكرياً.و أقر بتجنيد المقاتلين في صفوف المليشيات، مؤكدا أن إيران تعمل على الدعم والتجنيد في صفوف الحوثيين منذ التسعينيات.



وأوضح أن المجموعة أمضت نحو شهر في لبنان تلقت خلاله تدريبات متخصصة تحت إشرافه، قبل عودتها إلى اليمن، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية اليمنية تمكنت لاحقاً من كشف المجموعة واعتقال أفرادها، ما أدى إلى توقف النشاط لفترة، قبل استئناف التواصل مع الحزب في عامي 2008 و2009.



وتكتسب هذه الاعترافات أهمية إضافية في ضوء تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي سبق أن أقر بأن الطبطبائي أمضى 9 سنوات في اليمن، بين عامي 2015 و2024، لتدريب الحوثيين وإعدادهم وبناء قدراتهم العسكرية.



تجنيد وتدريب بإشراف إيراني



وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على شبكة الدعم والتدريب التي أسهمت في بناء القدرات العسكرية للحوثيين، بمشاركة حزب الله والحرس الثوري الإيراني، والتي امتدت من استقطاب وتدريب العناصر إلى نقل الخبرات القتالية والتقنيات العسكرية. وتثير الاعترافات تساؤلات بشأن حقيقة استقلال قرار المليشيا، في ظل امتداد دور قيادات حزب الله في الإعداد والتدريب والإشراف على بناء قدراتها، بالتوازي مع الدعم الإيراني المستمر.