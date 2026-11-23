صعّدت إيران لهجتها تجاه الولايات المتحدة، متوعدة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأمريكي الذي يستهدف صادراتها النفطية، واعتبرت الإجراءات الأمريكية بمثابة «عدوان عسكري»، وكررت تمسكها بحقها في الدفاع عن مصالحها.



طهران تزعم السيطرة على هرمز



وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم (الإثنين)، بأن بلاده «لن تتسامح بالتأكيد مع الحصار الأمريكي، وستستخدم جميع أدواتها لمواجهة هذا العدوان»، مضيفاً أن الحصار البحري يُعد عملاً عسكرياً عدائياً، وأن لإيران الحق في استخدام أي وسيلة متاحة للدفاع عن نفسها. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، زعمت طهران أنها تسيطر على حركة المرور عبر المضيق الاستراتيجي، وأن إعادة فتحه مرتبطة باستجابة واشنطن لمطالبها، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية، ورفع الحصار البحري، والتخلي عن العقوبات. وقال بقائي إن إيران ستكون قادرة على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإعادة فتح المضيق في أقصر وقت ممكن، إذا نفذ الطرف الآخر الشروط ذات الصلة. وفي تعليقه على التقارير المتعلقة بتحميل ناقلات نفط إيرانية استعداداً لاستئناف التصدير، وصف بقائي هذه المعلومات بأنها مجرد تكهنات، في وقت أشارت فيه تقارير متخصصة إلى احتمال نجاح ناقلة في تحميل النفط الإيراني عبر عملية نقل من سفينة إلى أخرى في الخليج، بما قد يمثل أول شحنة ناجحة منذ إعادة فرض الحصار في شهر يوليو الماضي.



ضمانات من أرمينيا



وأكد بقائي أن وجود أي عسكريين أو قوات أمنية أجنبية بالقرب من حدود بلاده أمرٌ غير مقبول، مضيفاً أن الجانب الأرميني قدّم لطهران التطمينات اللازمة في هذا الشأن. وتعليقاً على إمكانية إنشاء "طريق ترمب": قال "تم التأكيد على أن وجود أي قوات عسكرية أو أمنية بالقرب من حدود إيران مرفوض تماماً، وقد قدّم لنا الجانب الأرميني الضمانات الضرورية". وأضاف أن بلاده تجمعها علاقات جيدة للغاية مع أرمينيا، وأن مستوىً رفيعاً من الثقة يسود بين البلدين، مستدركاً بأن طهران لا تثق بالأطراف الثالثة وستراقب عن كثب تطورات الأوضاع.

يُذكر أن بقائي صرّح في التاسع من نوفمبر أن يريفان أكدت لطهران أن "طريق ترمب" المارّ عبر محافظة سيونيك الأرمينية لن يؤدي إلى تغيير الحدود، ولن يتم نشر قوات عسكرية أمريكية هناك.



تراجع صادرات النفط الإيراني



وتراجعت صادرات النفط الإيرانية المرصودة إلى مستويات تقترب من الصفر خلال الأشهر الأخيرة، بفعل القيود الأمريكية المتزايدة. ويعود الحصار البحري على صادرات النفط المرتبطة بإيران إلى 13 أبريل الماضي، قبل أن ترفعه واشنطن في يونيو الماضي، عقب التوصل إلى تفاهم مبدئي مع طهران، لكنها أعادت فرضه في 14 يوليو، بعد انهيار التفاهمات بين الجانبين. وتعكس تصريحات الخارجية الإيرانية تمسك طهران بموقف تصعيدي في مواجهة الضغوط الاقتصادية والبحرية الأمريكية، وسط مخاوف من تحول محاولات استئناف صادرات النفط إلى مواجهة مباشرة في مياه الخليج وبحر عُمان.