قدمت حكومة شرق ليبيا المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، مذكرة شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، طالبت فيها بفتح تحقيق دولي في الهجوم الذي استهدف سفينة روسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، والاعتداء على سفينة تجارية ترفع العلم المالطي قبالة الساحل الليبي، محذرة من تداعيات الحوادث على سيادة البلاد وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وتضمنت المذكرة عرضا للوقائع والمعلومات المتوافرة بشأن الحادثين، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الجهات التي تقف وراء الهجمات، وتحديد المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ والدعم اللوجستي، ومحاسبتهم أيا كانت جنسياتهم أو مواقعهم.

تحقيق في مواقع إطلاق المسيرات

وطالبت حكومة شرق ليبيا بالتحقق من الاشتباه في استخدام مواقع أو منشآت عسكرية في غرب البلاد لتجهيز وإطلاق الزوارق المسيرة المحملة بالمتفجرات التي استهدفت السفن، كما دعت إلى التحقق من وجود عناصر أو خبراء أو منشآت عسكرية أوكرانية داخل الأراضي الليبية.

ودعت الحكومة الأوكرانية إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن أنشطتها العسكرية المحتملة في ليبيا، في خطوة تعكس انتقال الشكوك بشأن الهجمات من نطاق التحقيق الميداني إلى مسار المواجهة الدبلوماسية، عبر المطالبة بإجابات بشأن احتمال ارتباط عمليات الاستهداف بوجود أو نشاط عسكري خارجي داخل البلاد.

وشددت المذكرة على ضرورة تحديد الجهات التي نفذت الهجمات ومموليها والداعمين لها، وإخضاع المتورطين للمساءلة، فضلا عن تمسك ليبيا بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن المذكرة.

ماذا حدث للسفينة الروسية؟

وجاء التحرك الدبلوماسي عقب انفجار وقع فجر الأحد داخل قاعدة بنغازي البحرية، استهدف سفينة روسية كانت راسية بالميناء، وتبين لاحقا، وفقا لصور الأقمار الصناعية ومعلومات متداولة، أنها الكورفيت الروسي «ميركوري»، وهي سفينة حربية صغيرة تابعة للبحرية الروسية.

وأفادت مصادر طبية بأن 10 أشخاص، بينهم روس وليبيون، أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية أن السفينة تعرضت لأضرار بالغة، وانقلب معظمها وغرق جزئيا، مع ظهور حطام وآثار دخان قرب موقع رسوها.

وذكرت تقارير عسكرية أن الهجوم شمل عدة مسيرات، فيما تحدثت معلومات نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن استهداف السفينة بست مسيرات، اعترضت القوات الليبية أربع منها، بينما أصابت اثنتان السفينة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأكدت حكومة شرق ليبيا أن مرافق القاعدة والميناء ومخازنهما لم تتعرض لأضرار، وأن الحريق جرى احتواؤه وتأمين الموقع واستؤنف العمل بصورة طبيعية، معلنة فتح تحقيق شامل بالتنسيق مع الجانب الروسي لتحديد مصدر الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

سفينة مالطية ومسيرات أخرى قبالة الساحل

ولم يقتصر التصعيد على السفينة الروسية، إذ تعرضت سفينة تجارية ترفع العلم المالطي لهجوم منفصل بواسطة زورق مسير قبالة ساحل بنغازي، بالقرب من منطقة الصابري، مساء الأحد، بحسب مصادر عسكرية ليبية نقلت عنها رويترز.

وأفادت المصادر بأن القوات البحرية الليبية تدخلت لإنقاذ طاقم السفينة وإجلائه، فيما تعرض بعض أفراد الطاقم لإصابات طفيفة، وأكدت مصادر صحية أن المصابين كانوا في حالة مستقرة.

كما تحدثت مصادر عسكرية عن اعتراض القوات البحرية والجوية الليبية أكثر من 20 زورقا مسيرا قبالة سواحل بنغازي خلال المساء، في تطور يشير إلى أن الهجوم على السفينة المالطية جاء ضمن تحركات مسيرات أوسع في محيط المدينة، وإن لم تتضح حتى الآن الجهة التي أطلقتها أو طبيعة الأهداف التي كانت تسعى إليها.

ليبيا ترفض جرها إلى الحرب الروسية الأوكرانية

وأكدت حكومة شرق ليبيا أن البلاد ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية ولا في أي صراع مسلح خارج حدودها، وأن الاتفاقيات والتسهيلات البحرية التي تربطها بدول أخرى تندرج ضمن صلاحياتها السيادية، ولا يمكن اتخاذها ذريعة لاستهداف الأراضي أو الموانئ الليبية.

وشددت على حق ليبيا، وفقا للقانون الدولي، في حماية سيادتها وأراضيها ومياهها الإقليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للدفاع عن أمنها الوطني ومصالحها ومقدراتها، محذرة من تحويل الموانئ والمنشآت والمياه الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية.