كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل لا تزال تضغط على إدارة الرئيس دونالد ترمب لشن هجوم ضد طهران، وتقترح عملية عسكرية مكثفة تستمر عدة أيام، بهدف إضعاف قدرات النظام الإيراني وتقريبه من الانهيار، وإن لم يكن سقوطه مضموناً.



احتمال تنفيذ هجوم منفرد



ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن تل أبيب لا تستبعد احتمال تنفيذ هجوم منفرد على إيران، لكن الخيار المفضل لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد رومان غوفمان هو تنفيذ هجوم بالتعاون مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤولون أن الأمريكيين مقتنعون بأن إسرائيل لن تتحرك بمفردها، وأنه إذا تقرر تنفيذ هجوم، فمن الأفضل أن يكون مشتركاً.



وكان ترمب قال في منشور على «تروث سوشيال»، إنه تنبأ سلفاً بأن إيران التي قتلت حتى اليوم 81 ألف متظاهر، ستصبح أكثر عدوانية في هجماتها بعد فوز الديمقراطيين وهو ما حدث. وأشار إلى أن إيران أطلقت الأسبوع الماضي عدداً من الصواريخ والمسيرات يفوق ما أطلقته في أي وقت مضى خلال أكثر من عام، مؤكداً إسقاطها جميعاً دون أضرار.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قادة إيران يرون أن الديمقراطيين ضعفاء وغير فعالين ويتسببون في تدمير أمريكا، وشدد على أنه لن يسمح بحدوث ذلك. وأعرب عن أسفه لعدم إدراك الناخبين الأمريكيين لهذا الأمر قبل الإدلاء بأصواتهم، ووصف العملية الانتخابية برمتها بأنها كانت «غريبة».



هل تكون الضربة بداية العام الجديد؟



وأفصح ترمب في وقت سابق أنه يميل إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد بداية العام الجديد (2027)، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار التوترات العسكرية والتصعيد في منطقة الخليج. وجاءت تصريحات ترمب خلال اتصال هاتفي مع شبكة «فوكس نيوز»، أجراه مراسلها تراي ينغست، الذي يتابع التطورات من تل أبيب، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.



وفي تعليقه على التقارير التي تحدثت عن اعتزام إيران اختبار الحصار البحري الأمريكي، قال ترمب: «آمل أن يفعلوا ذلك، فسينتهون جميعاً في قاع البحر مثل بقية الأسطول الإيراني».



وفيما تراوح الأزمة الأمريكية الإيرانية مكانها، أفادت مصادر مطلعة لشبكة «سي بي إس نيوز» CBS News، أمس (الأحد)، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، وذلك مع تصاعد القلق لدى إدارة نتنياهو من السرعة التي تعيد بها إيران بناء قدراتها في مجال إنتاج الأسلحة.