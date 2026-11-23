رشح الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ، وزيرة العدل السابقة كانج كم-شيل، لقيادة جهاز المخابرات، في خطوة قد تجعلها أول امرأة تتولى رئاسة المخابرات في البلاد.



وأجرى الرئيس تعديلاً وزارياً شمل ثلاثة مناصب رئيسية في مجال الأمن القومي، إذ اختار وزيرين جديدين للخارجية والوحدة.



جاء التعديل وسط دعوات لتحسين كيفية إدارة التحالف مع واشنطن، واختار الرئيس الدبلوماسي المخضرم ونائب مستشار الأمن القومي الحالي ليم وونج-سون وزيراً للخارجية، والنائب السابق في البرلمان هونغ إيك-بيو وزيراً للوحدة لقيادة علاقات سول مع كوريا الشمالية، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية، اليوم (الإثنين).



وفي حال تعيينهم، سيتولى الثلاثة إدارة تحالف سول مع الولايات المتحدة، الحليف الأمني الرئيسي للبلاد، وتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ الحائزة للأسلحة النووية، في ظل التوتر المستمر بين الجارتين. وأكد ليم كوانغ-هيون، كبير موظفي البيت الأزرق الرئاسي، أن الخطوط الأساسية لسياسة سول تجاه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستبقى دون تغيير.



وكانت كانغ أول وزيرة عدل في كوريا الجنوبية في عامي 2003 و2004 في عهد الرئيس الليبرالي السابق روه مو-هيون، وقادت حملته لإجراء إصلاحات في هيئة الادعاء العام ذات النفوذ الكبير. كما رشح لي، الذي تولى منصبه في يونيو من العام الماضي، وزيرين جديدين للثقافة والداخلية والأمن.



ويتعين على المرشحين للمناصب الخضوع لجلسات استماع في البرلمان بشأن ترشيحهم، لكنهم لا يواجهون تصويتاً لتأكيد تعيينهم.