في تطور خطير، تبنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا. وأعلن زيلينسكي على حسابه في «إكس»، اليوم (الإثنين)، أن الجيش الأوكراني استهدف السفينة الحربية الروسية ميركوري في بنغازي بليبيا، مؤكدا إلى أن السفينة الروسية غرقت.

وأضاف: «استهدفنا سفينة الشحن الروسية أنغارا»، معتبراً أن «استهداف القطع البحرية الروسية رد نموذجي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

وأرفق الرئيس زيلينسكي مقطع فيديو للعملية وكتب: «عملية أوكرانية نموذجية رداً على الحرب الروسية. أتقدم بالشكر لرجال جهاز الأمن الأوكراني وجميع قواتنا المسلحة الأوكرانية الذين شاركوا في تنفيذ هذه المهام. تلقيتُ إحاطات تفصيلية حول خطوات العملية أمس واليوم، وقد تحققت الأهداف التي حددناها».

وأضاف: دارت العملية قبالة سواحل ليبيا. نشر رجالنا سبع طائرات مسيرة بحرية أوكرانية الصنع. ورغم كل محاولات العدو لصد الهجوم، تم إغراق الفرقاطة الروسية «ميركوري»، وهي إحدى أحدث سفنهم، والتي دخلت الخدمة عام 2023، خلال الحرب الشاملة. وأكد تدمير مروحية قتالية من طراز كا-27 مع الفرقاطة. وكان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجافة الروسية «أنغارا»، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة. النتيجة: إصابة الهدف.

ويمثل الهجوم بالزوارق المسيرة الذي استهدف سفينة حربية روسية في ميناء بنغازي، أمس (الأحد)، نقطة تحول خطيرة في الصراع الروسي الأوكراني، إذ يتخوف الكثيرون من أن يضع الهجوم بالزوارق المسيّرة البلاد أمام مرحلة خطيرة من التصعيد.

وحذر مراقبون من إمكانية أن تسهل الحادثة انتقال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر المتوسط، وسط مخاوف من اتساع المواجهة، وتفاقم الانقسام الداخلي الليبي، وتهديد أمن الملاحة البحرية، في وقت تلوّح فيه موسكو برد قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي ودولي أوسع. وتواصل قوات الجيش الليبي عمليات تمشيط واسعة على امتداد سواحل مدينة بنغازي، عقب إحباط هجوم ثالث بزوارق مسيّرة انتحارية، مساء (الأحد).

بدورها، قدمت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مذكرة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وطالبت بفتح تحقيق دولي بشأن الحادثة. وطالبت الحكومة الليبية بالتحقيق في شبهات استخدام مواقع ومنشآت عسكرية بغرب ليبيا لإطلاق وتجهيز المسيّرات، وتحديد مصادر إطلاق المسيرات والجهات المسؤولة عن تشغيلها وتوفير الدعم العسكري واللوجستي لها. وناشدت الأمم المتحدة بالتحقّق من وجود عناصر أو خبراء ومنشآت عسكرية أوكرانية داخل ليبيا، مطالبة كييف بتوضيحات رسمية بشأن أنشطتها.