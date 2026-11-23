تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر خطورة، مع تقارير عن استفزاز إيراني لواشنطن يتضمن خطة لتحريك قافلة تضم 14 ناقلة نفط في محاولة لكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وسط تهديدات مباشرة من الرئيس دونالد ترمب بتدمير أي سفن تحاول تحدي القوات الأمريكية.

واشنطن تستعد لاستخدام القوة



ورداً على سؤال لشبكة «فوكس نيوز» بشأن احتمال محاولة إيران خرق الحصار قال ترمب: «آمل أن يفعلوا ذلك، فسينتهي بهم الأمر جميعاً في قاع البحر، مثل بقية البحرية الإيرانية»، في رسالة تعكس استعداد واشنطن لاستخدام القوة لمنع أي تحرك إيراني.



وبحسب تقارير إعلامية، فإن طهران تدرس تجهيز قافلة من 14 ناقلة نفط للانطلاق من جزيرة خارك، التي تتعامل مع معظم صادراتها النفطية، باتجاه خليج عُمان، بهدف تجاوز القيود الأمريكية. وأشارت التقارير إلى تحديد أطقم السفن ورفع الأعلام الإيرانية عليها استعداداً للتحرك المحتمل.



تجهيز أسطولين أمريكيين



واستبعد المستشار في منظمة «متحدون ضد إيران النووية» تشارلي براون، نجاح الخطة، واصفاً إياها بأنها «دعاية» ومحاولة لإظهار التحدي الأمريكي، معتبراً أن البحرية الأمريكية تمتلك قدرات واسعة لاعتراض السفن.



وأشار إلى أن مهمة التصدي للناقلات لن تقتصر على الأسطول الخامس المسؤول عن منطقة الخليج، إذ يمكن للأسطول السابع تولي المهمة مع انتقال السفن إلى نطاق المحيط الهندي، مؤكداً امتلاك القوات الأمريكية السفن والطائرات والإجراءات اللازمة لاعتراض عدة ناقلات في وقت واحد.



وفي تطور ميداني يعكس حساسية الوضع البحري، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقي بلاغ عن حادث شمل ناقلة نفط وقوات عسكرية في خليج عُمان، دون تحديد هوية السفينة أو طبيعة الحادث، ودعت السفن إلى توخي الحذر ومتابعة التحذيرات الأمنية.



اقتصاد إيران يدفع نحو المغامرة



وحذر «معهد دراسة الحرب» من احتمال إقدام طهران على محاولة كسر الحصار خلال الأيام القادمة، في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية وتراجع الخيارات المتاحة أمامها، معتبراً أن استعداد النظام لتحمل مخاطر المواجهة يعكس خطورة الوضع الاقتصادي الذي يواجهه.



لكن براون شكك في جاهزية الناقلات، مستنداً إلى صور الأقمار الاصطناعية التي قال إنها لا تظهر عمليات تحميل نفطية كبيرة في جزيرة خرج خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الصعوبات اللوجستية والأمنية التي يفرضها تسيير قافلة بهذا الحجم.



ملاحقة النفط الإيراني خارج الموانئ



وفي خطوة لتوسيع الضغط، حذرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في 18 نوفمبر الجاري من أن السفن التي تتلقى شحنات نفط إيرانية عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى قد تواجه الاعتراض أو المصادرة، بما يوسع نطاق الحصار إلى ما وراء الموانئ الإيرانية.



واعتبر مراقبون أن أي محاولة إيرانية لفرض أمر واقع بحري قد تضع الطرفين أمام اختبار عسكري مباشر، خصوصاً أن واشنطن تؤكد امتلاكها القدرة على ملاحقة الناقلات واعتراضها حتى في المياه المفتوحة بالمحيط الهندي.