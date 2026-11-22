اغتالت الأجهزة الأمنية العراقية قيادياً بارزاً في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في محافظة ديالى، وبحسب جهاز الأمن الوطني العراقي، العملية أسفرت أيضاً عن إصابة آخرين من عناصر التنظيم، فيما تمكن البقية من الفرار.



وقال الجهاز، في بيان، اليوم (الأحد)، إن المتابعة الاستخبارية أسفرت عن رصد القيادي في التنظيم المكنّى (خطاب جزيرة) في محافظة ديالى، ونفذت قوة من الجهاز عملية أمنية أعقبها اشتباك مسلح انتهى بمقتله وإصابة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.



وأشار الجهاز إلى أن القيادي البارز في التنظيم الذي قتل شغل مناصب عدة، منها ما يسمى (آمر مفرزة الوقف)، و(العسكري العام لقاطع عمر الفاروق)، مبيناً أنه كان متورطاً في هجمات استهدفت القوات الأمنية ونقاط الحشد الشعبي، وقتل مواطنين متعاونين مع الأجهزة الأمنية.



وتوعد جهاز الأمن الوطني العراقي باستمرار ملاحقة عناصر التنظيم وتعقب تحركاتهم، حتى القضاء على خطرهم.



وتأتي العملية العراقية بعد يوم من انتشار الأجهزة الأمنية في منطقة جرف الصخر التي تسيطر عليها كتائب حزب الله العراقي، فيما أعلنت وزارة الداخلية اعتماد إستراتيجية أمنية واستخبارية متكاملة لتفكيك شبكات المخدرات الإجرامية، مؤكدة أن العراق لن يكون ممراً آمناً لتجار المخدرات.



وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري: إن «وزارة الداخلية تعتمد إستراتيجية أمنية واستخبارية شاملة لمكافحة المخدرات، تقوم على مبدأ الانتقال من ملاحقة المتاجرين والمروجين إلى تفكيك المنظومات الإجرامية التي تدير عمليات التصنيع والتهريب والتوزيع والتمويل، وصولاً إلى الرؤوس الكبيرة للشبكات المحلية والدولية».