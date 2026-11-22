عاد خيار استئناف الحرب على إيران إلى واجهة الحسابات الأمريكية والإسرائيلية، مع تعثر المساعي الدبلوماسية وتصاعد المخاوف من إعادة طهران بناء قدراتها العسكرية والنووية، وسط تحركات لإعداد خطط عسكرية مشتركة تحسباً لجولة جديدة من المواجهة.



خطط عسكرية مشتركة



وبينما يؤكد الرئيس دونالد ترمب، أنه "ليس في عجلة من أمره" لاتخاذ قرار بشأن حرب إيران، ويبدي استعداده للانتظار حتى العام القادم، تتزايد المؤشرات على احتمال تجدد المواجهة العسكرية الشاملة، فيما تحث إسرائيل الولايات المتحدة على شن هجوم جديد على طهران، وسط هجمات متصاعدة في الخليج ومضيق هرمز.



ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز»، عن مصادر مطلعة تأكيدها أن واشنطن وتل أبيب تدرسان احتمال شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، في ظل قلق إسرائيلي من تسارع إعادة بناء القدرات الإيرانية في مجال إنتاج الأسلحة والصواريخ.



وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعدا خططاً عسكرية مشتركة للتعامل مع أي تصعيد محتمل، فيما تنتظر تل أبيب قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن الخطوة القادمة تجاه طهران.



ورغم حديث ترمب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم، وتمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن الخيار العسكري لا يزال حاضراً بقوة في حساباته، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن شروط إنهاء الحرب ورفع الحصار والعقوبات.



بنك أهداف واسع



ونقل «أكسيوس»، عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تعد بنك أهداف جديد يتجاوز المنشآت النووية، ويشمل مواقع إستراتيجية وبنى تحتية حيوية وقيادات إيرانية.



وتتصدر المنشآت النووية القائمة، وفي مقدمتها موقع «جبل الفأس» المحصن، إلى جانب منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، بهدف إلحاق أضرار طويلة الأمد بالبرنامج النووي ومنع طهران من إعادة بناء قدراتها. وتشمل الخيارات المطروحة الجسور الحيوية وشبكات النقل، لتعطيل حركة الإمدادات العسكرية، ومحطات توليد الكهرباء التي يمثل استهدافها ضغطاً اقتصادياً وخدمياً واسعاً على إيران.



ولا يستبعد السيناريو استهداف قيادات عسكرية ومراكز اتخاذ القرار، فضلاً عن شخصيات مدنية وسياسية، في محاولة لإرباك منظومة الحكم والضغط على طهران لتغيير مواقفها التفاوضية.



وساطة تحت ضغط التصعيد



في المقابل، تواصل قطر جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وسط تمسك إيران بشروط تتعلق برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات وضمانات عدم استئناف الحرب.



وتزيد التطورات الميدانية من هشاشة الوضع، خصوصاً مع استمرار التوتر في الخليج والتهديدات المتبادلة بشأن الملاحة ومنشآت الطاقة والقواعد العسكرية.



وبين الاستعدادات العسكرية والاتصالات الدبلوماسية، يجد ترمب نفسه أمام معادلة معقدة: اتفاق يمنع تجدد الحرب ويضمن المصالح الأمريكية، أو العودة إلى الضربات العسكرية التي قد تفتح مواجهة أوسع في المنطقة، يصعب احتواء تداعياتها الأمنية والاقتصادية.