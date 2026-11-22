أعلن الجيش اللبناني ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة القادمة من سورية. ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن قيادة الجيش، اليوم (الأحد): أنه بتاريخ أمس السبت ، نتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في منطقة الدورة – مشاريع القاع نحو 264 كلغ من المواد المتفجرة (نحو 203 كلغ من مادة C4 و61 كلغ من مادة "تي إن تي") المهرَّبة من الداخل السوري".



وأكد بيان الجيش توقيف عدة أشخاص في العملية، وأشار إليهم بالحروف الأولى قائلاً: "أوقفت المواطنين (ا.ف.) و(ز.ر.) و(ز.ر.) المشتبه بتورطهم في تهريبها". وأفاد بأنه جرى تسليم المضبوطات للسلطات المعنية وبدء عمليات التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



وكانت السلطات اللبنانية قد صادرت قبل فترة كمية كبيرة من المتفجرات قادمة من سورية في قضية مثيرة للجدل تورط فيها حزب الله فيما عرف باسم "متفجّرات ضهر البيدر".



بدأت القضية في 5 أكتوبر 2026، حين أوقفت قوى الأمن الداخلي عند حاجز ضهر البيدر شاحنةً تنقل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات من البقاع باتجاه بيروت، وأوقفت شخصين كانا على متنها.

وانتقل الملف إلى القضاء العسكري للتحقيق في مصدر الشحنة والجهة التي كان يُفترض أن تتسلّمها والغرض من نقلها.



وفي مطلع نوفمبر استجوبت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان الموقوفَين وأصدرت مذكرتَي توقيف بحقّهما.



وشهد لبنان سلسلة حوادث مماثلة خلال أكتوبر الماضي، أعادت تسليط الضوء على نشاط شبكات تهريب الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود السورية.



ففي الأول من أكتوبر، أعلن الجيش اللبناني ضبط نحو 245 كيلوغراماً من مادة «TNT»، إلى جانب عبوات ناسفة ومفجرات، خلال محاولة تهريبها من سورية، وضبط في 12 أكتوبر نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر الحدودية، فيما تمكن المهربون من الفرار إلى الجانب السوري.



وفي الخامس من الشهر نفسه، فجّرت قضية ضهر البيدر جدلاً سياسياً وأمنياً، بعدما أوقفت قوى الأمن الداخلي سيارة محملة بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات على الطريق الرابط بين البقاع وبيروت، وأوقفت شخصين كانا بداخلها. وتوسعت التحقيقات لاحقاً لتشمل أشخاصاً آخرين، مع ادعاءات قضائية بجرائم تتصل بأمن الدولة ونقل المتفجرات والانتماء إلى فصائل مسلحة.