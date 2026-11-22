دخل سباق اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة مرحلة حرجة، بعدما كشفت جولة التصويت السري الأخيرة في مجلس الأمن الدولي عن استمرار الانقسام بين القوى الكبرى، وعجز المرشحين عن حصد التوافق المطلوب، في تطور يهدد بترك المنظمة الدولية أمام فراغ قيادي مع نهاية ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر القادم.

المرشحة الأبرز حتى الآن



تقدم الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان



وكشفت الجولة التاسعة من التصويت غير الرسمي، التي جرت (الجمعة)، تقدم المرشحة الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان بحصولها على 10 أصوات مؤيدة مقابل أربعة معارضة، بينها صوتان لدولتين من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، الذين يمتلكون حق النقض «الفيتو». ورغم احتفاظها بالمركز الأول، فإن النتيجة كشفت أن تقدمها لا يكفي لضمان عبورها إلى المرحلة النهائية.



وبحسب مصادر دبلوماسية، لم تكشف آلية التصويت السري هوية الدول التي عارضت غرينسبان، فيما حصل الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ثمانية أصوات مؤيدة، بينما نالت الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة سبعة أصوات، في ظل اعتراضات من أعضاء دائمين.



العقدة الأساسية في نظام الاختيار



وتكمن العقدة الأساسية في نظام اختيار الأمين العام، إذ يتطلب صدور توصية من مجلس الأمن حصول المرشح على تسعة أصوات على الأقل من أصل 15، دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. وبعد ذلك تحال التوصية إلى الجمعية العامة التي تضم 193 دولة لاعتماد التعيين رسمياً.



ويعكس تعثر العملية صراعاً أوسع على النفوذ داخل المنظمة الدولية، إذ لم تعد المنافسة محصورة في الكفاءة والخبرة الدبلوماسية، بل أصبحت مرتبطة بحسابات واشنطن وموسكو وبكين والعواصم الأوروبية، ورؤية كل منها لطبيعة القيادة المقبلة ودورها في إدارة الأزمات الدولية.



تجاوز اعتراضات الدول الكبرى



وتواجه غرينسبان، التي شغلت منصب نائبة رئيس كوستاريكا وترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تحدي تجاوز اعتراضات القوى الكبرى، رغم تصدرها معظم جولات الاقتراع السابقة. وتطرح المنافسة الإماراتية والأرجنتينية أبعاداً إقليمية ودبلوماسية إضافية على السباق.



ولا تتوقف خطورة المأزق عند تأخر التعيين، بل تمتد إلى احتمال انتهاء ولاية غوتيريش دون الاتفاق على خلف له. وحذر دبلوماسيون من أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحدد بوضوح آلية التعامل مع هذا الفراغ، وسط تداول خيارات تشمل تمديد ولاية الأمين العام الحالي مؤقتاً أو تكليف مسؤول آخر بتولي مهام القيادة.



تحديات متراكمة تواجه المنظمة



ويأتي ذلك فيما تواجه المنظمة تحديات متراكمة، من الحروب والنزاعات الدولية إلى تراجع التمويل الأمريكي وانسحاب واشنطن من عدد من وكالاتها، فضلاً عن تصاعد الانتقادات لفاعلية الأمم المتحدة وقدرتها على فرض قراراتها.



وبينما يفترض أن يكون الأمين العام القادم قادراً على إعادة الاعتبار للدبلوماسية متعددة الأطراف، تكشف معركة اختياره أن الخلاف بين القوى الكبرى بات يهدد حتى المؤسسة التي يفترض أن تجمعها، وأن حق النقض لا يزال قادراً على تعطيل التوافق الدولي في واحدة من أكثر اللحظات اضطراباً في النظام العالمي.