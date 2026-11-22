توقع وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك إسبر استمرار الحرب مع إيران حتى عام 2027 على الأقل، محذراً من احتمال امتدادها إلى عامي 2028 أو 2029، في ظل استراتيجية الرئيس دونالد ترمب القائمة على الضغط الاقتصادي والحصار، بهدف إجبار طهران على التفاوض.

وقال إسبر، الذي تولى وزارة الدفاع خلال الولاية الأولى لترمب، في تصريحات لصحيفة «ذا هيل»، خلال مقابلة مع شبكة «NewsNation»، إن الحرب ستستمر بالتأكيد حتى عام 2027، مضيفاً أن السؤال المطروح هو ما إذا كانت ستمتد إلى عام 2028 أو حتى 2029، وهو ما يعتمد على الاستراتيجية المتبعة.

وأوضح الوزير الأسبق أنه يؤيد استراتيجية «الحصار الاقتصادي» التي يتبناها ترمب تجاه إيران، معتبراً أنها تتطلب نهجاً طويل الأمد يتسم بالصبر والانضباط والتنسيق الدولي، بهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران تدريجياً، ودفعها في نهاية المطاف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بصورة جدية.

وأشار إسبر إلى أن هذه الاستراتيجية تبدو ناجحة حتى الآن، مستشهداً بارتفاع معدلات التضخم في إيران والتراجع الكبير في قيمة الريال، لكنه شدد على أن تحقيق النتائج المرجوة قد يستغرق وقتاً طويلاً، قائلاً إن الأمر «سيستغرق وقتاً طويلاً».

وتعكس تصريحات إسبر تصاعد الرهانات الأمريكية على توظيف الضغوط الاقتصادية إلى جانب المواجهة العسكرية، في محاولة لإضعاف قدرة إيران على مواصلة الحرب وتقليص هامش تحركها. غير أن إطالة أمد الصراع تثير تساؤلات بشأن كلفته الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ومدى قدرة واشنطن وحلفائها على تحمل تداعياته لفترة ممتدة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت أصبحت فيه الحرب مع إيران أحد أبرز الملفات المؤثرة في الداخل الأمريكي، بعدما تحولت إلى قضية رئيسية في النقاشات التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط مخاوف الناخبين من تداعيات الصراع على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة والاقتصاد الأمريكي.

وفي أعقاب الخسائر التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس باللوم على الحرب في نتائج الحزب، قائلاً إن «سبب خسارتنا هو الحرب»، في إشارة إلى الثمن السياسي الذي بات الصراع يفرضه على إدارة ترمب.

وتزامن ذلك مع فوز الديمقراطيين وسيطرتهم على مجلسي الكونغرس، في تطور قد يزيد الضغوط السياسية على الإدارة الأمريكية ويحد من هامش تحركها في الملفات الداخلية، خصوصاً مع تصاعد الخلافات بشأن كلفة الحرب وأولويات الإنفاق.

ويرى إسبر أن الحرب وقضايا القدرة على تحمل تكاليف المعيشة كانتا من أبرز العوامل التي دفعت الناخبين إلى التصويت لمصلحة الديمقراطيين، أو دفعت بعض الجمهوريين إلى العزوف عن التصويت لحزبهم. وحذر من أن خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس قد تجعل تنفيذ أجندة ترمب الداخلية أكثر صعوبة، وتفرض قيوداً إضافية على تحركاته السياسية والخارجية.