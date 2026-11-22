دخلت معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مرحلة أكثر تعقيداً، مع تحرك رئيس الوزراء المكلف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت لتكثيف المفاوضات مع حزب الليكود، في محاولة لفتح مسار جديد أمام تشكيل حكومة ائتلافية واسعة، وسط انقسامات متصاعدة داخل معسكر التغيير بشأن هوية الشركاء المحتملين، وطبيعة الحكومة القادمة، ومستقبل بنيامين نتنياهو السياسي.



جولة محادثات مكثفة اليوم



ووجّه آيزنكوت فريق التفاوض في حزبه إلى دعوة ممثلي الليكود لعقد جولة مكثفة من المحادثات، تبدأ اليوم (الأحد)، بهدف استنفاد جميع الخيارات السياسية المتاحة والتوصل إلى اختراق في مفاوضات تشكيل الحكومة. وأكد حزب «يشار» استعداده لاتخاذ خطوات سياسية جريئة للوصول إلى ائتلاف واسع، في ظل تعثر المحاولات السابقة لتجاوز الخلافات بين المعسكرين.



وتأتي الخطوة في وقت يواجه فيه آيزنكوت تحدياً مزدوجاً؛ فمن جهة يسعى إلى إبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة، ومن جهة أخرى يحاول الحفاظ على تماسك تحالف المعارضة الذي يضم قوى سياسية متباينة أيديولوجياً، وتتباين رؤاها بشأن الاستعانة بالأحزاب العربية أو الأحزاب الدينية لتأمين الأغلبية البرلمانية.



بينيت يرفض حكومة برئاسة نتنياهو



وفي محاولة لاحتواء التكهنات بشأن احتمال انشقاقه عن معسكر التغيير، جدد رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت التزامه بتشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، مؤكداً رفضه أن يكون نتنياهو رئيس الوزراء القادم، وأن حزبه لن ينضم إلى حكومة يقودها الأخير أو إلى كتلته. وجاء موقفه بعد اجتماعه المثير للجدل مع نتنياهو، الذي استمر أكثر من ساعتين، وأثار مخاوف داخل المعارضة من وجود تفاهمات سياسية قد تهدد وحدة التحالف.



في المقابل، تتمسك القائمة العربية المشتركة بموقفها الرافض للرهان على المناورات والاتصالات المنفردة بين قادة المعارضة، معتبرة أن الأحزاب العربية تمثل رقماً صعباً في حسابات تشكيل الحكومة، وأن معسكر التغيير لن يتمكن من تأمين أغلبية برلمانية دون الحصول على شبكة أمان من هذه الأحزاب، سواء بالمشاركة أو الدعم من خارج الائتلاف.



ثلاثة مسارات متنافسة



وتكشف هذه التطورات عن ثلاثة مسارات متنافسة: حكومة وحدة تضم أطرافاً من الليكود ولكن دون نتنياهو، وهو المسار الذي يدعمه بينيت؛ ائتلاف يستند إلى دعم الأحزاب العربية، وهو الخيار الذي يطرحه بعض قادة المعارضة؛ أو تحالف مع الأحزاب الدينية لتأمين الأغلبية، وهو المسار الذي يدفع باتجاهه أفيغدور ليبرمان.



وتزداد صعوبة المشهد مع تمسك الليكود بشروط تتضمن إنهاء المقاطعة السياسية لنتنياهو والأحزاب المرتبطة به، واستبعاد الأحزاب العربية من الحكومة، إلى جانب التوافق على ملفات أمنية وخلافية، أبرزها التجنيد العسكري لليهود المتدينين ومستقبل الدولة الفلسطينية.



ومع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت في السادس من ديسمبر القادم، تبدو المفاوضات اختباراً حقيقياً لقدرة المعارضة على تجاوز خلافاتها، وليس مجرد سباق لتوزيع الحقائب الوزارية. فإما أن ينجح آيزنكوت في بناء ائتلاف قادر على إنهاء حقبة نتنياهو، أو أن تتحول التناقضات داخل معسكر التغيير إلى فرصة جديدة أمام رئيس الوزراء لتفكيك خصومه والعودة إلى واجهة المشهد السياسي.