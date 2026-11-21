وسط تحركات اجتماعية امتدت إلى أنحاء أوروبا، رغم تراجع زخمها مقارنة ببدايتها، دعت نقابات ومنظمات شبابية وحركة السترات الصفراء في فرنسا إلى التظاهر، اليوم (السبت)، للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاً على غلاء المعيشة.

وتتزامن احتجاجات اليوم، الذي دعت إليه حركة السترات الصفراء، مع تحركات منسقة على المستوى الأوروبي دعت إليها نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن، على مدى ثلاثة أيام بدأت (الجمعة) وتستمر حتى (الأحد). وتشهد فرنسا اليوم وطوال الأسبوع القادم، تظاهرات مناهضة للعنف ضد النساء، بالتزامن مع استمرار التحركات الاجتماعية في البلاد.



وقالت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه لوكالة الصحافة الفرنسية: "إننا نجحنا منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية". وأضافت "هذا قوي، إننا نعتز بذلك، وهذه التعبئة الأوروبية تغذينا وتمنحنا القوة".



ورفضت شرطة باريس مجدداً طلب حركة السترات الصفراء تنظيم مسيرة إلى ساحة الكونكورد وسط العاصمة، ومن المتوقع أن ينضم أنصار الحركة إلى التظاهرة النقابية المرخص لها في أحياء بعيدة عن وسط باريس. ويتزامن يوم التعبئة مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة السترات الصفراء، التي ظهرت في فرنسا عام 2018 احتجاجاً على زيادة الضرائب على الوقود، قبل أن تتطور إلى احتجاجات واسعة ضد غلاء المعيشة، وتعود إلى الظهور في الخريف الجاري.



ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن من الصعب التنبؤ بحجم المشاركة في الاحتجاجات الجديدة، في ظل تراجع التعبئة خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة ببداية الحراك. وبلغ عدد المشاركين في احتجاجات يومي (السبت) الأخيرين أكثر من 100 ألف متظاهر، وفق السلطات، ونحو ضعف هذا العدد بحسب المنظمين. وانطلقت أولى تظاهرات الحراك، في 17 أكتوبر الماضي، وشهدت مشاركة 565 ألف متظاهر وتخللتها أعمال عنف ونهب على هامش بعض المسيرات. وتشمل مطالب المحتجين تحسين الخدمات الاجتماعية وزيادة الأجور، في وقت تتواصل فيه عمليات إغلاق بعض المدارس الثانوية ضمن الحراك الطلابي. ودعت ثلاث نقابات، (الجمعة)، موظفي القطاع الخاص إلى الانضمام إلى يوم جديد من الإضراب والتعبئة في القطاع العام، مقرر في الأول من ديسمبر القادم، متهمة أرباب العمل بعرقلة المفاوضات المتعلقة بالأجور.