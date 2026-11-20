كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخبر مبعوثه الخاص جاريد كوشنر، أثناء عودته من الصين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سئم الحرب ومستعد للتوصل إلى تسوية.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن لقاء ترمب مع بوتين لم يكن مدرجاً في الجدول الأصلي للقمة في الصين، مضيفاً أن الرئيس ترمب أراد من خلال لقائه المباشر مع بوتين مناقشة الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتجىء هذه التصريحات عقب القمة الثلاثية التي عُقدت في شينزن بالصين بين الرئيس الأمريكي ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، ولقاء ترمب بشكل منفرد مع بوتين.



مخاوف أوروبية من المستقبل



واعتبر مراقبون أن بوتين حقق إنجازاً دبلوماسياً كبيراً في القمة، ما عزز المخاوف في أوروبا من أن تُتخذ قرارات تؤثر على أوكرانيا ومستقبل القارة دون مشاركة أوروبية. وأثار الاجتماع الثلاثي بحد ذاته مقارنات بمؤتمر يالطا عام 1945 بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي، الذي أضفى الطابع الرسمي على مناطق النفوذ، وأصبح رمزاً للاتفاقات التي تبرمها قوى عظمى وتفرضها على الدول الأصغر. ونقلت تقارير، في وقت سابق أن كوشنر كان ناقش خلال الأشهر الماضية فكرة منح أوكرانيا عضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كضمانة أمنية مقابل تنازلها عن أراض، وذلك في سبيل التوصل إلى تسوية مع روسيا. ويرفض الأوروبيون وأوكرانيا هذا المقترح. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة، أن المفاوضين الروس طالبوا صراحة بأن تتخلى أوكرانيا عن أي طموح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. واجتمع حلفاء أوروبيون في برلين، أمس (الخميس)، لدعم أوكرانيا، وحذروا من مغبة أي محاولة لفرض اتفاق سلام دون الرجوع إليهم، بعدما وصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بأنه "صديق" خلال قمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ. وقال مسؤول أوروبي لموقع «أكسيوس» إن الأوروبيين متشككون في أن تسمح روسيا فعلياً لأوروبا بالمشاركة في محادثات السلام، بينما ذكر الرئيس ترمب -خلال لقاء مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف بقادة أوروبيين في برلين- إن بوتين يريد إنهاء الحرب وإتمام الاتفاق.



أفكار قبل قمة العشرين



وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أعلن أن الرئيس ترمب عازم على إنهاء حرب روسيا المروعة، ونحن مصممون على تحقيق ذلك بطريقة تحفظ أمن أوكرانيا. ووجهت الإدارة الأمريكية دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في ميامي يومي 14 و15 ديسمبر. وقال مسؤول أمريكي إن المفاوضين يناقشون أفكاراً عديدة، لكن التوصل إلى أي اتفاق نهائي يتطلب موافقة كل من أوكرانيا وروسيا. وتأمل الولايات المتحدة إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا قبل انعقاد القمة. ولم يتضح بعد ما إن كان بوتين سيحضرها، كما قال زيلينسكي إنه لم يتلقّ بعدُ دعوة للحضور.