تتواصل التطورات الميدانية في اليمن على وقع تصاعد المواجهات بين القوات المسلحة ومليشيا الحوثي الإرهابية، مع استمرار العمليات العسكرية في جبهات محافظة مأرب، بالتزامن مع تفاقم المعاناة الإنسانية في مدينة تعز جراء الحصار الحوثي المستمر ومنع وصول الشاحنات وقوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان.



استمرار حالة استنزاف المليشيا



وأظهرت مشاهد ميدانية متداولة مطاردة أبطال القوات المسلحة اليمنية لعناصر المليشيا الحوثية في جبهات شمالي مأرب، في إطار المواجهات المتواصلة الرامية إلى التصدي لتحركات الجماعة وإفشال محاولاتها التقدم نحو مواقع القوات الحكومية. وتعكس هذه المشاهد استمرار حالة الاستنزاف التي تواجهها المليشيا على خطوط التماس، في ظل يقظة القوات اليمنية وتمسكها بمواقعها الدفاعية.



وتكتسب جبهات مأرب أهمية إستراتيجية بالغة، باعتبار المحافظة إحدى أبرز المناطق التي تشكل ثقلاً عسكرياً واقتصادياً للحكومة اليمنية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة ارتكاز مهمة في معادلة الصراع، خصوصاً مع استمرار التهديدات الحوثية للمناطق المحررة وخطوط الإمداد.



وفي تطور ميداني متزامن، أحبطت القوات الحكومية هجومين حوثيين في جبهتي الأقروض وكحلان جنوبي تعز، مؤكدة أن قواتها بمساندة المقاومة الشعبية، تصدت لهجمات عنيفة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، وألحقت بهم خسائر في العتاد. ونفذت القوات ضربات جوية استهدفت مواقع للمليشيا في المطالي والخلل والنقيل بعزلة الأقروض. وتأتي هذه المواجهات في وقت تشهد فيه جبهات مجزر شمالي مأرب، والمناطق المتصلة بجنوب شرقي الجوف، استمرار الاشتباكات والتعامل مع تحركات المليشيا وتعزيزاتها العسكرية.



شاحنات المساعدات رهينة الحصار



وعلى الصعيد الإنساني، تتواصل فصول المأساة في تعز، حيث كشفت مشاهد متداولة عن تكدس أكثر من 160 شاحنة وناقلة بضائع في مفرق جبل حبشي غربي المحافظة، بعد منع مليشيا الحوثي مرورها إلى المدينة المحاصرة، بما في ذلك قوافل تحمل مساعدات وإمدادات أساسية.



ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق الطرق الحيوية المؤدية إلى المدينة منذ نحو سبعة أسابيع، الأمر الذي يفاقم أزمة نقص الغذاء والدواء والوقود، ويضاعف الأعباء المعيشية على مئات الآلاف من السكان. وكانت تقارير أممية قد حذرت من تعطل وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى تعز، جراء إغلاق الطرق واستمرار المواجهات. وكان تحالف دعم الشرعية، أعلن تدمير 60 هدفاً عسكرياً تابعاً للحوثيين في صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، إلى جانب اعتراض أربعة صواريخ باليستية.

وتكشف هذه التطورات عن اتساع رقعة المواجهة وتعدد جبهاتها، بين عمليات عسكرية تستهدف تحركات الحوثيين وتحصيناتهم، وأزمة إنسانية تتفاقم بفعل استمرار الحصار وقطع الطرق، لتبقى تعز واحدة من أكثر المناطق اليمنية تضرراً من تداعيات الحرب.