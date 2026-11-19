أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يرسم مساراً مختلفاً في السياسة الخارجية، من خلال اجتماعه للمرة الأولى مع نظيريه الروسي والصيني في قمة ثلاثية مشتركة.



وقال ترمب خلال القمة الثلاثية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ: «أعتقد بأن التواصل مع خصوم الولايات المتحدة يمكن أن يحقق نتائج إيجابية»، وذلك في خطاب ودي هو الأول من نوعه.



واستهل ترمب محادثاته بالقول: «بصفتنا رؤساء ثلاث من أكبر دول العالم، تقع على عاتقنا مسؤولية خاصة للحفاظ على حوار مفتوح ومحترم ومثمر بشأن القضايا التي لا تؤثر في شعوبنا فحسب، بل في العالم بأسره»، مضيفاً: «كثيراً ما تجنب القادة السابقون التحدث إلى دول كانت لديهم خلافات معها، لكننا نتبنى موقفاً معاكساً، ونحن مقتنعون تماماً بذلك».



وأشار إلى أن «رفض التحدث إلى القادة الذين توجد خلافات معهم لم يؤدِ قط إلى حل أي مشكلة»، مبيناً أنه «لم يتحقق السلام قط من خلال تفويت فرص التواصل والحوار المشترك، ولذلك نختار مساراً مختلفاً».



ولفت إلى أن نزع السلاح النووي سيكون من بين القضايا المطروحة للنقاش خلال القمة، لكنه أقر بصعوبة إقناع أي دولة بالتخلي عن أسلحتها النووية.



وشدد ترمب بالقول: «بمجرد امتلاك الأسلحة النووية، يصبح من الصعب للغاية التخلي عنها، هكذا تسير الأمور في الحياة»، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل قريباً إلى تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا.



وأضاف: «أعتقد أن هناك تطورات تحدث، وأعتقد أنه (بوتين)، وآمل أن يكون الطرف الآخر أيضاً، يرغب في رؤية نهاية لهذه الحرب».



من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن دولهم الثلاث «من بين الدول المؤسسة للأمم المتحدة، لذا فإن مهمة تعزيز نظام القانون الدولي تقع على عاتقها»، مضيفاً: «روسيا والصين والولايات المتحدة يمكنها الإسهام في تعزيز الاستقرار في العالم إذا تعاونت بشكل بناء».



ودعا بوتين شي وترمب إلى مناقشة «قضايا الأمن الغذائي».



من جهته، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الدول الثلاث ينبغي أن تكون شريكة وصديقة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».



ودعا شي إلى حظر الأسلحة النووية حظراً شاملاً وتدميرها بالكامل، وصولاً إلى بناء عالم خال من الأسلحة النووية.



وأكد الرئيس الصيني أن «الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألا تُخاض»، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لمنع اندلاعها.



وأضاف أن الصين وروسيا والولايات المتحدة يمكنها تعزيز التنسيق فيما بينها للحفاظ على استقرار سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، داعياً الدول الثلاث إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم السعي إلى «فك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد».



وشدد على ضرورة احترام القوى الكبرى سيادة بعضها بعضاً وسلامة أراضيها ومصالحها الأساسية، وعدم تجاوز «الخطوط الحمراء» لكل منها بشأن القضايا الحساسة الرئيسية.



وأكد الرئيس الصيني أهمية أن تعمل الدول الثلاث على دفع أطراف النزاعات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وحل خلافاتها بالوسائل السياسية.