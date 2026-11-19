أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال القمة الثلاثية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، أن الدول الثلاث تتحمل مسؤوليات خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، مشيراً إلى أن القادة السابقين كثيراً ما تجنبوا الحوار المباشر فيما بينهم.



وقال ترمب إن السلام لم يتحقق يوماً عبر تفويت الفرص، مؤكداً أن الدول الثلاث تتمتع بمكانة خاصة تؤهلها لمناقشة ملف الأسلحة النووية والعمل على خفض مخاطرها.



وأضاف: «لدينا مسؤولية مشتركة مع الصين وروسيا للحفاظ على حوار مفتوح، والدول الثلاث في وضع فريد يتيح لها مناقشة خفض الأسلحة النووية»، مجدداً رفضه السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.



وشدد ترمب على صعوبة الاستغناء عن الأسلحة النووية والعيش دونها، لكنه أكد أن القمة ستبحث مع الصين وروسيا جميع الخيارات اللازمة للحد من المخاطر النووية.



من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والولايات المتحدة والصين تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام الدولي، معرباً عن امتنانه للصين لجهودها في تنظيم القمة الثلاثية.



بدوره، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة لإبقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة، مؤكداً ضرورة أن تقدم الدول الثلاث نموذجاً يحتذى به في التعاون لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين.



وقال شي إن بلاده وروسيا والولايات المتحدة قادرة، من خلال التعاون، على تعزيز السلام والاستقرار العالميين وتقديم إسهامات أكبر في تقدم البشرية.



وعقب التصريحات الافتتاحية، توجه القادة الثلاثة إلى عقد اجتماع مغلق لبحث الملفات المشتركة.