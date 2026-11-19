شدّد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، عشية الذكرى الـ83 للاستقلال، على أن الاستقلال «لا يكتمل إلا بعد تحرير الأرض، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها». موضحاً أنّ استكمال انتشار الجيش في الجنوب اللبناني وبسط سلطة الدولة يوجبان حصر السلاح بيدها، متهماً إسرائيل بانتهاك التفاهمات القائمة والتنصّل من التزاماتها، بما يعرقل مهمات الجيش ويهدّد أمن لبنان واستقراره.



وقال هيكل إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية وتكرار الاعتداءات والخروقات يوقعان قتلى وجرحى، ويلحقان الدمار بالقرى والبلدات ويعيقان عودة الأهالي إلى أرضهم، مشدداً على أنّ استعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية «أولوية وطنية لا تراجع عنها».



وجدّد هيكل التزام الجيش إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، داعياً إلى الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية مع اقتراب انتهاء مهام «اليونيفيل»، استعداداً للمرحلة القادمة. وأشار إلى أنّ الوحدات العسكرية تواصل، بالتوازي مع مهماتها في الجنوب، مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة والاتجار بالمخدّرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن.



وحذّر قائد الجيش من استغلال الظروف الراهنة لإثارة التحريض وتهديد وحدة اللبنانيين، داعياً المواطنين إلى الالتفاف حول الجيش حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي. وأكّد هيكل أنّ المؤسسة العسكرية «تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء»، مشدداً على ضرورة تطوير قدرات الجيش في ظل محدودية إمكاناته، مشيراً إلى أن القيادة تسعى إلى توسيع التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وزيادة دعمها للمؤسسة العسكرية.