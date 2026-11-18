أدانت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان 14 متهماً، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأصدرت بحقهم أحكاماً غيابية بالإعدام، مع مصادرة جميع أموالهم.



وألزمت المحكمة المدانين بدفع قيمة الخسائر والأضرار التي لحقت بمباني ومرافق الإمدادات الطبية، والبالغة 39.6 مليار دولار أمريكي. وأوصت المحكمة بسحب الجنسية السودانية وجوازات السفر من المدانين، استناداً إلى ما ورد في حيثيات الحكم من وقائع وبيّنات قالت إنها تثبت تورطهم في الجرائم المرتكبة بحق مؤسسات الدولة عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.



وصدر الحكم في الدعوى الجنائية رقم (غ إ 61/2026)، المقيدة بالبلاغ رقم (9432/2024)، والمتعلقة بواقعة إتلاف ونهب مباني الإمدادات الطبية وتدمير مرافقها. وكانت النيابة العامة، ممثلة في اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، قد أجرت تحريات موسعة بشأن القضية، وجمعت البيّنات والاستدلالات قبل تولي الادعاء أمام المحكمة.



وضمت قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام، إلى جانب حميدتي وشقيقيه، 11 متهماً آخرين، هم: التجاني محمد حامد، عصام الدين صالح فضيل، إدريس حسن إبراهيم هارون، حسن محجوب الفاضل، إدريس مدلل قرينات، أبشر جبريل بلايل، التاج التجاني عبد الله، أحمد بركة الله عبد الله، خالد نور الدائم عمر، حامد موسى عناد، وآدم أبو شنب حمدين.