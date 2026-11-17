يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، نظيره الكويتي في المباراة الودية الثانية اليوم (الثلاثاء)، في ختام المعسكر الإعدادي لمنتخبنا الوطني الأولمبي في المنطقة الشرقية، ضمن فترة أيام (FIFA) الدولية لشهر نوفمبر الجاري، في إطار الإعداد للاستحقاقات القادمة.

وكان المنتخبان السعودي والكويتي التقيا (الجمعة)، في اللقاء الودي الأول ونجح الأخضر الأولمبي بالفوز بنتيجة 1-0، وجاء هدف منتخبنا الوطني عن طريق اللاعب سعد المطيري في الدقيقة 70 من مجريات المباراة.

ومن المتوقع، أن يمنح المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء الودي الأخير.