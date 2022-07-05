تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أعمال الحج المقدمة لزوار المسجد النبوي الشريف لموسم حج هذا العام من خلال جولته لنيابة منطقة المدينة المنورة، حيث وقف خلال الجولة على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن واطلع على خطة العمل وانسيابيته وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالحجاج.

وشدد المعجب على أهمية تجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإمكانات الي هيأتها القيادة الرشيدة، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم ما يليق بضيوف الرحمن، مشيداً بالجاهزية العالية والفاعلية الرفيعة ودور منسوبي النيابة العامة في تقديم اختصاصاتهم لضيوف الرحمن بما يمكنهم من تأدية مناسكهم في أجواء مفعمة بالطمأنينة والأمان والسكينة والروحانية.