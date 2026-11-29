في وداع فضة بنت محمد المتحمي في يوم تقاعدها بعد أكثر من ثلاثين عاماً في التعليم، أستعيد من زمالتها مواقف أضاءت لي معنى المسؤولية. رأيت كيف تبذل ما في وسعها لمن يقصدها طلباً للعون، وكيف تمنح من تعهد إليه بمهمة من الثقة ما يشجعه على الاجتهاد. وفي تعليم جدة عرفت فيها أدباً يصحب الحزم ورفقاً يصون للناس قدرهم. وهذه شهادتي في يوم تقاعدها، أكتبها وفاءً لزمالة أعتز بها وتقديراً لامرأة أحسنت قيادة العمل وأحسنت إلى الناس.

بحكم عملي وإشرافي على عدد من الفعاليات المشتركة بين مكتبي النسيم للبنين وشرق جدة للبنات، عرفت جانباً من سيرتها قلما يظهر في أخبار المناسبات. رأيت حرصها على مساعدة من يلجأ إليها، كانت تصغي إليه وتبحث عما يمكن عمله في حدود ما يتيحه النظام. وفي زحام المسؤوليات كانت تعطي صاحب الحاجة وقتاً يسمع فيه صوته ويجد من يتفهم ظرفه. وهذا مما أقدره فيها وأذكره اليوم، فقد كان حسن الخلق عندها ظاهراً في طريقة أدائها للمسؤولية وفي أدبها مع كل من يتعامل معها.

بدأت فضة محمد إبراهيم المتحمي مسيرتها معلمة للعلوم في جدة، وعملت وكيلة مدرسة ثم قائدة، وانتقلت إلى الإشراف التربوي وتولت إدارة مكتب تعليم شرق جدة للبنات ومكتب تعليم الجوهرة بعد دمج المكاتب، وبين الفصل الدراسي ومكتب الإدارة اتسعت مسؤولياتها وظلت معرفتها بالميدان حاضرة في قراراتها. وعاصرت تحولات تركت أثرها في حياة المدرسة، من الانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية إلى التعليم عن بعد في جائحة كورونا. وكان لكل مرحلة ما تقتضيه من مراجعة لأساليب العمل والبحث عن بدائل تعين المدارس على أداء مهمتها.

وعرفت فيها قيادة متزنة تجمع الحزم واللين. كانت واضحة فيما تطلبه ودقيقة في متابعة ما اتفق عليه الفريق. تفوض من تراه أهلاً للمهمة وتمنحه مساحة للاجتهاد، وتسأل عما أنجز وعما يعوقه. وحين ترى في أحد استعداداً للمبادرة تشجعه وتعطيه فرصة ليختبر فكرته، وحتى في المواقف التي تستدعي الحزم، ظل لأدبها حضوره في الحديث ولرأي من يعمل معها مكانه في النقاش.

عملت معها في عدة مناسبات أعدها من أنجح ما شهده تعليم جدة. وكلما استعدت تلك المناسبات تذكرت ما سبقها من عمل جاد قلما يراه الحضور. كانت تعطي الإعداد حقه وتتابع التفاصيل التي يتوقف عليها نجاح المناسبة، وإذا ضاقت الخيارات أعادت النظر في الطريقة المألوفة وبحثت مع الفريق عن فكرة أخرى. وقد رأيت في تلك التجارب كيف يشجع حسن التفويض كل فرد على أن يبذل أفضل ما عنده، وكيف تصنع المتابعة الدقيقة فرقاً يلمسه الحضور في انتظام العمل وحسن تنفيذه.

ومع تقاعدها أتأمل ما يبقى من هذه السنوات في ذاكرة من عرفوها. ستظل المعلمة التي بدأت رحلتها في فصل دراسي حاضرة في ذاكرة طالباتها. وسيذكر زملاؤها ما تعلموه من جديتها وما وجدوه في تشجيعها من ثقة. أما أنا فسأذكر فيها على وجه الخصوص تلك العناية بمن قصدها يطلب المساعدة. فقد أتاح لي العمل معها أن أرى عن قرب كم يستطيع المسؤول أن يفعل للناس حين يحسن الإصغاء إليهم ويبذل لهم ما في وسعه.

شكراً لك يا أستاذة فضة على ما قدمت للتعليم في جدة وعلى ما تركته زمالتك في نفوسنا من تقدير ومودة. أسأل الله أن يبارك لك في أيامك المقبلة وأن يجزيك خيراً عن كل من أعنت وكل من شجعت.