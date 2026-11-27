يتشكل أسلوب الفنانة السعودية فوزية الموسى من عنايتها بالعلاقة بين الكتلة المعمارية وتفاصيلها الخشبية. تمنح الجدران مساحات واسعة يظهر فيها أثر الزمن، وتوزع على سطوحها الأبواب والشبابيك والرواشين بما تحمله من خطوط وزخارف متكررة. ومن هذا التوزيع ينشأ إيقاع اللوحة. فالفتحات تقطع امتداد الجدار، والخطوط الرأسية تؤكد ارتفاع المباني، فيما تقود الحواف الأفقية العين من واجهة إلى أخرى.

وتتنقل الموسى في تجربتها بين مشهد الحارة بتداخل مبانيها وحركة المارة فيها، وبين التأمل القريب في باب أو شباك. في المشاهد الواسعة، يمنح تداخل الواجهات وتفاوت ارتفاعاتها إحساساً بعمق المكان، وتعطي الشخصيات الصغيرة مقياساً لحجم المباني وتربطها بالحياة اليومية. ومع الاقتراب من التفاصيل الخشبية تتغير طريقة بناء اللوحة. تصبح تقسيمات المصاريع وتكرار النقوش أساساً للتكوين، وتبرز آثار الحفر في مقابل خشونة الحجر.

وللضوء دور في توجيه النظر داخل أعمالها. فهو ينساب أحياناً من فتحات الرواشين في بقع صفراء دافئة تتوزع على الواجهات الداكنة، ويقع أحياناً على الجدران من الخارج، فيكشف تفاوت سطوحها ودرجات ألوانها. وتستعين الموسى بالبني والمغرة لإبراز دفء الخشب وعتقه، فيما تمنح الدرجات الزرقاء والخضراء بعض النوافذ حضوراً وسط الألوان الترابية. وفي أعمال تميل إلى التجريد، تخف حدة الحدود بين الجدار والخلفية، وتبقى الزخارف وبعض ملامح العمارة ظاهرة بين طبقات اللون.

وتحتل المكملات الخشبية في عمارة الباحة القديمة مكانة واضحة في هذه التجربة، خصوصاً أبواب وشبابيك بيوت غامد وزهران. تقرأ الموسى في تقسيم المصاريع وتجاور المثلثات والمعينات والخطوط المحفورة ذائقة الحرفي الذي منح عناصر البيت اليومية قدراً من العناية والجمال. وتتجلى عنايتها بالخشب أيضاً في رواشين جدة التاريخية، حيث يضيف بروز الروشان عن الجدار وتعدد فتحاته عمقاً إلى الواجهة. وبين الباحة وجدة تتضح قدرتها على التقاط السمات التي تمنح عمارة كل بيئة طابعها الخاص.

وتنبع هذه العناية من محبة للتراث دفعتها إلى دراسة ملامحه في معظم مناطق المملكة ومحافظاتها. وقد وسعت هذه المعرفة موضوعات تجربتها لتشمل الأزياء وعناصر من الموروث الشعبي إلى جانب الأبنية. وتبرز خصوصيتها الفنية في تحويل ما تراه في العمارة من نسب وملامس وزخارف إلى عناصر تبني بها اللوحة، بحيث يحتفظ المكان بملامحه وتكتسب تفاصيله حياة جديدة على السطح المرسوم.

وفوزية الموسى فنانة تشكيلية سعودية تقيم في جدة. شاركت في أكثر من خمسين معرضاً فنياً داخل جدة وخارجها، من بينها مشاركة في جناح جدة التاريخية بمتحف الطيبات لعبدالرؤوف خليل، وحصلت على عدد من الجوائز والتكريمات. وتلقت دورات في الفنون التشكيلية داخل المملكة وخارجها، منها دورة في إيطاليا. وهي عضو في الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت»، وجمعية الثقافة والفنون، والنادي الأدبي، ومجموعة «فنانات الوطن»