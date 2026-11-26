اجتاز الزميل الدكتور محمد بن مفلح مناقشة أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصال من الجامعة الأهلية بمملكة البحرين، بعنوان «مستقبل الدبلوماسية الرقمية السعودية في ضوء التحول لتقنيات الذكاء الاصطناعي: رؤية استشرافية».



وتناولت الأطروحة مستقبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الدبلوماسية الرقمية السعودية، وتعزيز الاتصال الدبلوماسي للمملكة مع شعوب العالم، في ظل التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي والاتصال الدولي، مستشرفةً آفاق الاستفادة من التقنيات الذكية في تعزيز الحضور والتأثير السعودي دولياً.



وأعرب الزميل الدكتور محمد بن مفلح عن اعتزازه بهذا الإنجاز العلمي، مقدماً شكره وتقديره لأسرته وزملائه وأصدقائه، ولكل من سانده خلال مسيرته الأكاديمية، سائلاً الله أن ينفعه بعلمه، وأن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.