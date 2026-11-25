.﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾.



رحم الله أختنا الفاضلة فاطمة، فقد ورثت عن أبينا، رحمه الله، صفاته الجميلة من الطيبة والكرم والعطف والإحسان وفعل الخير.



وُلدت فاطمة قبل وفاة أبينا ببضعة أشهر، وكان عمري آنذاك خمسة أعوام ونصف العام، فلم أكن قد عرفت والدي، رحمه الله، حق المعرفة. وحين كبرت، أخذت أتعرّف إلى خصاله ومآثره من خلال كل من ألتقيه ممن عرفوه، سواء من أفراد الأسرة أو من خارجها. فمنهم من يبادرني بالقول إنني ابن فلان، ومنهم من يسترسل، حين يعلم أنني ابن محمد بن أحمد إدريس، في الحديث عن كرمه وطيبته وإحسانه إلى الناس، وقوته وشجاعته المقرونتين بالحكمة والصبر.



وقد سمّى الوالد أختنا فاطمة باسم أمه، رحمها الله، التي عُرفت في زمانها بشدة تدينها وكرمها وحميد خصالها. وكانت تحب أبي حبّاً شديداً، حتى إنها، قبل وفاته بساعات قليلة، إثر المرض الذي أصابه عقب الحج مباشرة، فرغت من صلاة العصر، فسمعها من حدّثني بهذه الواقعة، رحمه الله، تدعو قائلة «يا رب، لا تريني موت محمد». ثم أُغمي عليها في مُصلّاها، وتوفيت بعده بثلاثة أيام، دون أن تشهد وفاته. فرحمها الله رحمة واسعة.



ورحم الله أمي وأبي وأختنا فاطمة، ورحم والد الجميع، الشيخ إبراهيم بن عبد الله زكري، الغني عن التعريف، فقد كان صديقاً صدوقاً لأبي منذ نشأتهما وحتى وفاة أبي، واحتوانا بعد رحيله، وربّانا أحسن تربية، وأحسن إلينا غاية الإحسان، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وجعل ما قدّمه لنا في ميزان حسناته.



رحمهم الله جميعاً، ورحم والدينا ووالديهم، وكل من له حق علينا. وأسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجبر مصابنا، ويربط على قلوبنا وقلوب أبنائها وبناتها وأبيهم وجميع محبيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.



وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.