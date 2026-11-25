قدّم نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة لمدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور حسن بن محمد العلكمي، في وفاة والده -رحمه الله-.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب أمير المنطقة بالدكتور العلكمي، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جانبه، أعرب الدكتور حسن العلكمي عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يجزيه خير الجزاء.