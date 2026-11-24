أكتب عن فاطمة محمد أحمد إدريس، وفي ذهني سؤال عن مصير كل ذلك الخير الذي يودعه الإنسان في حياة الآخرين، ثم يرحل عن الدنيا. أين تذهب طيبته؟ وكيف تستقر في نفوس الذين عرفوه؟ وهل يمكن للإنسان أن يواصل حضوره في الحياة من خلال أخلاقه، حتى بعد أن يغادرها؟ أحسب أن سيرة فاطمة تمنحني إجابة إنسانية عن هذه الأسئلة، وتدفعني إلى التأمل في قيمة العمر الذي ينفقه صاحبه في إسعاد الآخرين وتعليمهم وتربيتهم والإحسان إليهم.



فاطمة ابنة عمي وابنة خالتي في آنٍ واحد، فأبوها أخو والدي لأمه، وأمها خالتي ليلى، رحمهم الله جميعاً وحفظ والدتي وأطال في عمرها. وفي اجتماع هاتين القرابتين خصوصية وجدانية تجعل الكتابة عنها استدعاء لتاريخ عائلي كامل، واستعادة لوجوه عزيزة غادرتنا تباعاً، ولأسماء ارتبطت بها ذاكرتنا الأولى. ولعل أشد ما في رحيل الأقارب الذين تتصل بهم جذورنا العائلية أننا نفقد برحيلهم شهوداً على تاريخنا الشخصي، وعلى سنوات من أعمارنا لا يستطيع أحدٌ أن يعيدها إلينا.



كانت فاطمة من فرط طيبتها تجعلني أتأمل في قدرة الإنسان على الاحتفاظ بنقاء سريرته طوال عمره، على الرغم مما تضعه الحياة في طريقه من امتحانات، وما تفرضه عليه العلاقات الإنسانية من تعقيدات. فالطيبة في صورتها العميقة تحتاج إلى قوة أخلاقية كبيرة، وإلى نفس قادرة على تجاوز نزعات الغضب والخصومة والانتصار للذات. وقد كانت فاطمة تمتلك من هذه القوة ما يجعل الشرّ يتوارى أمامها، وما يمنح الذين يعرفونها شعوراً بالطمأنينة إلى أخلاقها ومقاصدها.



ولطالما رأيت أن القيمة الحقيقية للأخلاق تكمن في استقرارها في طبيعة الإنسان، وفي تحوّلها إلى سلوك عفويّ لا يحتاج إلى استدعاء الفضائل في كل موقف. فالإنسان الذي استقرت الطيبة في تكوينه النفسي يمارسها دون أن ينتظر اعترافاً بها، ويمنحها للآخرين دون أن يشعر بأنه يقدم لهم شيئاً استثنائياً. وهكذا عرفنا فاطمة، خيّرة في أصل تكوينها، طيبة إلى الحد الذي تصبح معه الطيبة أكثر الكلمات قدرة على اختصار شخصيتها.



أمضت فاطمة أكثر من ثلاثين عاماً في ميدان التعليم، أستاذة قديرة وقائدة تربوية، وهو عمرٌ مهني يستحق أن نتأمله بمقياس البعد الإنساني الذي يستطيع المعلم أن يحدثه في المجتمع. فثلاثة عقود من العمل التربوي تعني تعاقب أجيال، وتشكّل عقول، ونمو شخصيات، ومشاركة يومية في بناء مستقبل أشخاص سيغادرون مقاعد الدراسة إلى مواقع مختلفة في الحياة، حاملين معهم شيئاً من أثر الذين تولوا تعليمهم وتربيتهم.



وللتعليم صلة وثيقة بالتكوين الأخلاقي للمعلم، إذ تنتقل القيم إلى المتعلم عبر الشخصية التي يراها أمامه، وعبر الطريقة التي يُعامل بها، وعبر إحساسه بكرامته الإنسانية في محيطه التربوي. ومن هنا تكتسب سيرة فاطمة المهنية معناها الأعمق، فقد اجتمعت فيها خبرة الأستاذة ومسؤولية القائدة ونبل الإنسانة. وكان رصيدها الأخلاقي جزءاً أصيلاً من شخصيتها التربوية، ومن القيمة الإنسانية التي أضافتها إلى مهنتها طوال تلك السنوات.



وكم أتمنى أن ننظر إلى أعمار المربين من خلال ما أحدثوه في حياة الناس، وأن نستعيد سيرهم باعتبارها جزءاً من التاريخ الاجتماعي والثقافي لمجتمعنا. فخلف كل جيل متعلم تاريخ طويل من الجهد التربوي الذي بذله رجال ونساء، انقضت سنوات أعمارهم في صناعة فرص الآخرين، وفي تهيئة الطريق أمامهم ليحققوا أحلامهم. وفاطمة واحدة من تلك النساء اللواتي يستحق عملهن التربوي الممتد أن يُذكر مقروناً بالعرفان والتقدير.



وكانت فاطمة أماً عظيمة، وللأمومة في سيرة امرأة تربوية بهذا القدر من الطيبة معنى يستحق الوقوف عنده. فالأمومة مسؤولية وجدانية ممتدة، يظل فيها قلب الأم مشغولاً بأبنائها مهما تقدموا في العمر، ومهما اتسعت حيواتهم واستقلوا بشؤونهم. ولأبنائها اليوم وجعهم الخاص الذي أعجز عن وصفه، فلهم في فاطمة حياة كاملة من التفاصيل الحميمة، وذاكرة لا يشاركهم أحد في عمقها، وعلاقة يستحيل أن يعوضها أي حضور إنساني آخر.



وما أقسى أن يفقد الإنسان أمه، فيكتشف أن العالم الذي اعتاد أن يعيش فيه قد تغير في جوهره، وأن ثمة مكاناً في روحه سيظل محتفظاً بصوتها وملامحها وحنانها. أسأل الله أن يربط على قلوب أبنائها، وأن يمنحهم من الصبر ما يعينهم على احتمال هذا الفقد العظيم، وأن يبارك في أعمارهم ويجعل صلاحهم ونجاحهم امتداداً مباركاً لسيرتها.



إن رحيل فاطمة يعيدني إلى التفكير في المعايير التي نقيس بها نجاح الإنسان في الحياة. فنحن نمنح المكانة المهنية والاجتماعية كثيراً من اهتمامنا، ونحتفي بما يحققه المرء من إنجازات، ثم يأتي الموت فيعيد ترتيب تلك المعايير في وعينا، ويكشف لنا عن قيمة أعمق تتصل بأخلاق الإنسان، وبما تركه في نفوس الناس من محبة، وبمقدار الخير الذي اتسعت له روحه.



وحين استعدت فاطمة في ذهني بعد نبأ رحيلها، تقدمت طيبتها على كل ما أعرفه عنها، وحضرت أخلاقها قبل ألقابها ومكانتها التربوية. وأي منزلة إنسانية أرفع من أن تكون الطيبة أول ما يتذكره الناس عنك عند موتك؟ وأي نجاح في الحياة يمكن أن يضاهي نجاح الإنسان في صيانة قلوب الآخرين من الأذى، وفي أن يظل اسمه مقترناً بالخير في ذاكرتهم؟



رحم الله ابنة عمي وابنة خالتي، الأستاذة والقائدة التربوية والأم العظيمة فاطمة محمد أحمد إدريس، وجزاها عن عمرها الذي أنفقته في التربية والتعليم والأمومة والإحسان خير الجزاء، وجمعها بوالديها ومن سبقها من أحبتنا في جنات النعيم.



لقد كانت فاطمة كلها خيراً، وإنني لأجد في رحيلها ما يدعوني إلى الحزن على الحياة نفسها، فالحياة التي تفقد إنساناً بهذا القدر من الطيبة تصبح أشد فقراً، مهما بقي فيها من أسباب الثراء.



اللهم إنّا عرفناها طيبة خيّرة نقية السريرة، فأكرمها بواسع رحمتك، واجعل ما عرفناه من جميل أخلاقها شاهداً لها، وآنس وحشتها، وأحسن منزلها، واجعل قبرها روضةً من رياض الجنة.إنّا لله وإنّا إليه راجعون.