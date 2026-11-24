حضرت ملامح الهوية المحلية في أعمال تشكيلية قدمت التراث برؤى معاصرة، ضمن ملتقى «خريف شغف» الذي اختتمت فعالياته في مركز القوز بمحافظة القنفذة. ونظمت الملتقى جمعية شغف للفنون التشكيلية بمشاركة أكثر من 45 فناناً وفنانة من مختلف مناطق المملكة.

وجمع الملتقى أعمالاً تنتمي إلى مدارس وأساليب تشكيلية متعددة، أظهرت اختلاف الفنانين في تناول موضوعاتهم وفي توظيف اللون والشكل. واستلهم عدد من المشاركين عناصر من الموروث المحلي وأعادوا صياغتها داخل أعمالهم، فحضرت الهوية من خلال اختياراتهم الفنية في بناء العمل ومعالجة موضوعه.

وأتاح اجتماع الفنانين في القوز فرصة للاطلاع على تجارب من مناطق مختلفة وتبادل الخبرات حول أساليب العمل، كما أتاح لجمهور القنفذة التعرف على هذا التنوع من خلال الأعمال المعروضة.

وقال مدير جمعية شغف للفنون التشكيلية عبده القوزي إن الملتقى أتاح للفنانين عرض أعمالهم والتعرف على تجارب زملائهم، مشيراً إلى أهمية استمرار اللقاءات الفنية في المحافظات لما توفره من فرص لتبادل الخبرات وتوسيع حضور الفنون البصرية. وقدم شكره للمشاركين ولكل من أسهم في تنظيم الملتقى ودعمه.

الفنانون والفنانات المشاركون «محمد الرباط، مهدي عقيلي، أحمد الجدعان، عبدالله الرشيد، عبدالله البارقي، محمد العبلان، أحمد الغامدي، إبراهيم الألمعي، ماجد عسيري، محمد الحارثي، أحمد ربيع، عبدالعزيز آل مجثل، علي المالكي، عصام العسيري، محمد الحنيفي، محمد الشهري، صالح العمري، خالد الزهراني، محمد الغامدي، محمد شراحيلي، علي المرحبي، عبدالعزيز الدقيل، علي الشيخي، أحمد آل جوره، ثامر الرباط، رجاء الذبياني، سعيد العلياني، عوضة الشمراني، عبدالعزيز العواجي، علي القوزي، محمد الشهري، بسمة الشريف، فاطمة السيد، صالحة الناشري، ليلى القوزي، أحمد الزبيدي، عبدالرحمن القوزي، حسين الناشري، علي المشيخي، علي العيافي، عبدالله الدهري، محمد الزهراني، طارق سيال، محمد المرحبي، محمد الخميس، عائض أبو زيد».