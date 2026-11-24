أقامت إدارة ومعلمو ومنسوبو مدرسة أم القرى الثانوية بمكة المكرمة حفل تكريم الأستاذ محمود محمد الهوساوي قائد فرقة الكشافة في المدرسة بمناسبة تقاعده بعد خدمة دامت 34 عاماً في مجال التعليم.

شهدت الاحتفالية التي أقيمت في أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة برنامجاً خطابياً بحضور رئيس لجنة البرامج والأنشطة بالاتحاد العربي للرواد الرائد الكشفي عبدالباسط مصطفى السويح والدكتور جمال مصطفى السويح والمهندس عثمان هوساوي والمهندس بشير محمد الهوساوي والأستاذ عبدالرحمن محمد الهوساوي ومدير المدرسة الأستاذ محمد بركي القرشي الذي قدم الشكر والتقدير للمحتفى به طوال مسيرته التعليمية وخدمة المدرسة وطلابها وقيادته المميزة للفرقة الكشفية.

ثم قدم مدير المدرسة محمد القرشي والمدير السابق للمدرسة عبدالرحمن الغامدي هدية المدرسة للمحتفى به كما تسلم العديد من الهدايا والدروع التذكارية من زملائه ومحبيه.

وفي لفتة كشفية قام الرائد الكشفي عبدالباسط السويح بتقليد المحتفى به المنديل الكشفي لفريق كشافة شباب مكة المكرمة وتسلم درع التحية الكشفية للفريق من الدكتور جمال مصطفى السويح والمشرف العام على الفريق القائد الكشفي عثمان خليفة مدني.