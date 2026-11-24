نفذ فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان، فعالية توعوية وترفيهية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، بالتعاون مع جمعية ديم للطفولة ومركز بوينت جوي للأطفال، وسط حضور وتفاعل لافت من الأطفال وأسرهم.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وترسيخ مبادئ حمايته وتمكينه في مختلف الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية، بما ينسجم مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى بناء جيل واعٍ ومستقر في بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والنمو.

وتضمن البرنامج حزمة متنوعة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل المبسطة، التي صُممت بأسلوب جاذب يناسب الفئات العمرية المستهدفة؛ حيث شملت أركاناً تعريفية بحقوق الطفل الأساسية، ومسابقات ثقافية وحركية، إضافة إلى مساحات للرسم والتعبير الحر، قدّمها مختصون ومتطوعون من الجهات المشاركة لضمان إيصال الرسائل التوعوية بطريقة تربوية ممتعة.

تأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود فرع الهيئة بالمنطقة في تفعيل الشراكات الإستراتيجية مع مؤسسات القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وتكامل الأدوار لخدمة قضايا الطفولة ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع.

وفي ختام الفعالية، جرى توزيع الهدايا التذكارية والمواد التوعوية على الأطفال المشاركين، وسط إشادة من أولياء الأمور بمستوى التنظيم وتنوع البرامج المقدمة التي جمعت بين الفائدة المعرفية والأجواء الترفيهية الهادفة.