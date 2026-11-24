انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس (الإثنين)، منصور بن عبدالرحمن بن سبعان، والد طلال وعبدالرحمن ومحمد وعبدالعزيز، وشقيق الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن سبعان.



وستُؤدى الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم (الثلاثاء) في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ويوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء.



ويُستقبل عزاء الرجال ابتداءً من اليوم (الثلاثاء) في منزل شقيقه الدكتور صالح بن سبعان، فيما يُستقبل عزاء النساء ابتداءً من يوم غد (الأربعاء) في منزل الفقيد.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلةً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.