في موقف يجسّد الوفاء وتقدير المواقف الإنسانية، شهد حفل زواج لفتة وفاء، حين بادر والد العريس سلطان أحمد بن محمد بن منصور آل بوعينين، عديل نجل عبدالمحسن آل عكشان الأسمري، إلى تكريم «آل بوعينين»، تقديراً لوقفته مع ابنه سلطان، ومرافقته له ومتابعة حالته الصحية خلال رحلة علاجه، منذ خضوعه لعملية قلب مفتوح حتى تماثله للشفاء.

وتعود تفاصيل الموقف إلى تقديم اللواء المتقاعد أحمد بن مصعفق هداياه للعريس ووالده، ومن بينها بشت أهداه لوالد سلطان، الذي بادر بدوره إلى تقديمه لـ«آل بوعينين» أمام الحضور، في لفتة لاقت استحساناً وتقديراً.

وقال والد العريس: «هذا تكريم لمن هو أحق مني، نظير وقفته مع ابني سلطان، فالهدية من غالٍ وذهبت لمن يستحقها».