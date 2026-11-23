انتقل إلى رحمة الله تعالى العميد المتقاعد سليمان بن عبدالله بن ظافر القحطاني، شقيق مدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر القحطاني.



وسيصلى على الفقيد عقب صلاة فجر غدٍ (الثلاثاء) ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ويوارى جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة.



ويستقبل ذوو الفقيد المعزين من الرجال في مسجد الشربتلي بحي البساتين شمال دوار الكرة الأرضية، ومن النساء في منزل الفقيد بحي العليا.



«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى شقيق الفقيد أحمد بن ظافر، وأسرة القحطاني، سائلةً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.