قاد مشروع حافظة لأقلام الإنسولين فريق «صون» من الهيئة الملكية بالجبيل إلى الفوز بجائزة «أفضل شركة طلابية» في مسار الجامعات بمسابقة رواد الأعمال الإقليمية التي نظمتها «إنجاز العرب» في القاهرة بمشاركة فرق من 13 دولة عربية. وأعلنت النتائج في الحفل الختامي مساء الأربعاء الماضي.

وصمم الفريق الحافظة لمساعدة مستخدمي أقلام الإنسولين على حفظها أثناء التنقل، وعرض الطلاب مشروعهم أمام لجنة التحكيم في الجولة الختامية للمسابقة.

وضم الفريق الطلاب ناجم الزهراني وباسل المطيري وخالد العنزي وسلمى العبدالقادر بإشراف خالد العتيبي. وتأهل «صون» لتمثيل المملكة في مسار الجامعات بعد فوزه بجائزة أفضل شركة طلابية في النسخة السادسة عشرة من مسابقة «فكرة» فيما مثل فريق «تدوير» من الهيئة الملكية بينبع المملكة في مسار المدارس.

وأكد عمر مقصود من «إنجاز السعودية» أن فريق «صون» حول فكرته إلى مشروع نافس على المستوى العربي، مشيراً إلى أن الهيئة الملكية بالجبيل والمشرفين والمتطوعين أسهموا في إعداد الفريق للمسابقة.