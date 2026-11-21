شرف أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حفل زواج الشاب الدكتور عبدالعزيز بن عويد العنزي، نجل مدير شرطة منطقة جازان اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة جيزان، بحضور عدد من الوجهاء والأعيان من داخل المنطقة وخارجها.

وشهد الحفل عدداً من الفقرات التراثية، من أبرزها أداء لون الدحة الشمالي، بمشاركة عدد كبير من الحضور، في أجواء احتفالية عكست فرحة المناسبة.

من جهته، أعرب اللواء الدكتور العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان على تشريفه الحفل ومشاركته الأسرة فرحتها، مؤكداً أن حضوره يجسد اهتمامه ومشاركته المجتمعية غير المستغربة.