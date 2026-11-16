استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، المواطن مسلم محمد الجرفاني، الذي عفا عن قاتل ابنه وتنازل عنه لوجه الله تعالى.



وثمّن أمير تبوك هذه المبادرة، مهنئاً الجرفاني على موقفه، وقال: «أهنئك على ما قمت به من عمل عظيم، وأنت خير مثال للمواطن السعودي والمسلم العربي الأصيل، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي، وما حدث منكم من تنازل أمر غير مستغرب، فالعفو عند المقدرة، وهنيئاً لكم بالأجر في الآخرة إن شاء الله، والعلم الغانم والسمعة الحسنة في الدنيا عند الجميع».