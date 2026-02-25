شارك محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس (الثلاثاء) أبناءه الأيتام، مائدة الإفطار الرمضانية في مقر المحافظة، بحضور وكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة مساعد بن محمد السعيد.



ويعكس هذا اللقاء اهتمام محافظ الأحساء بالأيتام وحرصه الدائم على مشاركتهم مناسباتهم، والاطمئنان على أحوالهم، ودعم مسيرتهم التعليمية والاجتماعية، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية واهتمامه بهذه الفئة الغالية.



وأكد أن ما توليه القيادة من رعاية للأيتام يعكس نهجًا راسخًا في ترسيخ مبادئ التكافل والتمكين، مشيرًا إلى أن رعايتهم مسؤولية مستدامة تهدف إلى بناء الإنسان وتأهيله ليكون عنصرًا فاعلًا في تنمية وطنه، معربًا عن سعادته بمشاركة أبنائه هذه المناسبة، سائلًا الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة أيدها الله.