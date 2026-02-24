شارك محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، الأيتام وذوي الإعاقة وعدداً من العمالة مأدبة الإفطار التي نظّمتها أمانة محافظة الطائف في متنزه الردف، بحضور أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة.



وأشاد الأمير فواز بن سلطان بما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بهذه الفئات، عبر توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.



وثمّن محافظ الطائف مبادرة الأمانة بتنظيم المأدبة الرمضانية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تجسد قيم التكافل والتراحم، وتعزز روح المسؤولية المجتمعية، وتعكس ما يتميز به المجتمع من تلاحم وتكاتف، لا سيما في شهر رمضان المبارك.