نال الزميل الإعلامي يحيى جابر درجة الدكتوراه في الصحافة والإعلام بمرتبة الشرف الأولى من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عقب مناقشة رسالته العلمية في مجال التحول الرقمي، والتي استغرقت نحو ثلاث ساعات، أمام لجنة علمية مكوّنة من ثلاثة أساتذة بدرجة بروفيسور في تخصص الإعلام والصحافة.



وتميّزت الرسالة، التي استغرق إعدادها نحو ثلاث سنوات، بثرائها العلمي واعتمادها على عدد كبير من الدراسات والنظريات البحثية المتخصصة.



وكان الجابر حصل سابقًا على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام بتقدير ممتاز من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، إضافة إلى دبلوم في التعامل مع الأزمات الإعلامية.



ويجمع الجابر بين الخبرة الأكاديمية والممارسة المهنية، حيث يمتلك مسيرة تمتد لأكثر من 33 عامًا في العمل الصحفي، تنقّل خلالها بين عدد من الصحف السعودية والعربية، من بينها الجزيرة، عكاظ، الوطن، والحياة اللندنية، كما شارك ضيفًا في العديد من البرامج التلفزيونية السعودية والعربية.



ويعمل حاليًا مديرًا لإدارة الاتصال المؤسسي والإعلام، إلى جانب إسهاماته الأكاديمية عبر التدريب والمحاضرة في عدد من المعاهد والجامعات داخل المملكة.